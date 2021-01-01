Коронавірус в Україні: повідомили статистику за останню добу

За 27 травня 2021 року в Україні зафіксували 3 306 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 169 у дітей та 77 у медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 28 травня.Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається понад місяць.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 402 особи;летальних випадків – 156;одужало – 13 298 осіб.За добу протестували:методом ПЛР – 25 454 особи,методом ІФА – 11 758 осіб,експрес-тестами – 23 351 особу.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 196 673 особи;одужало – 2 020 216 осіб;летальних випадків – 50 232;проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 384 випадки;Вінницька область – 63 випадки;Волинська область – 104 випадки;Дніпропетровська область – 280 випадківДонецька область – 228 випадків;Житомирська область – 74 випадки;Закарпатська область – 38 випадків;Запорізька область – 195 випадків;Івано-Франківська область – 51 випадок;Київська область – 221 випадок;Кіровоградська область – 47 випадків;Луганська область – 46 випадків;Львівська область – 251 випадок;Миколаївська область – 154 випадків;Одеська область – 114 випадків;Полтавська область – 78 випадків;Рівненська область – 177 випадків;Сумська область – 98 випадків;Тернопільська область – 77 випадків;Харківська область – 191 випадок;Херсонська область – 69 випадків;Хмельницька область – 106 випадків;Черкаська область – 135 випадків;Чернівецька область – 68 випадків;Чернігівська область – 57 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.