Коронавірус в Україні: повідомили статистику за останню добу
Сьогодні, 08:57
За 27 травня 2021 року в Україні зафіксували 3 306 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 169 у дітей та 77 у медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 28 травня.
Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається понад місяць.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 402 особи;
летальних випадків – 156;
одужало – 13 298 осіб.
За добу протестували:
методом ПЛР – 25 454 особи,
методом ІФА – 11 758 осіб,
експрес-тестами – 23 351 особу.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 196 673 особи;
одужало – 2 020 216 осіб;
летальних випадків – 50 232;
проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 384 випадки;
Вінницька область – 63 випадки;
Волинська область – 104 випадки;
Дніпропетровська область – 280 випадків
Донецька область – 228 випадків;
Житомирська область – 74 випадки;
Закарпатська область – 38 випадків;
Запорізька область – 195 випадків;
Івано-Франківська область – 51 випадок;
Київська область – 221 випадок;
Кіровоградська область – 47 випадків;
Луганська область – 46 випадків;
Львівська область – 251 випадок;
Миколаївська область – 154 випадків;
Одеська область – 114 випадків;
Полтавська область – 78 випадків;
Рівненська область – 177 випадків;
Сумська область – 98 випадків;
Тернопільська область – 77 випадків;
Харківська область – 191 випадок;
Херсонська область – 69 випадків;
Хмельницька область – 106 випадків;
Черкаська область – 135 випадків;
Чернівецька область – 68 випадків;
Чернігівська область – 57 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 28 травня.
Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається понад місяць.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 402 особи;
летальних випадків – 156;
одужало – 13 298 осіб.
За добу протестували:
методом ПЛР – 25 454 особи,
методом ІФА – 11 758 осіб,
експрес-тестами – 23 351 особу.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 196 673 особи;
одужало – 2 020 216 осіб;
летальних випадків – 50 232;
проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 384 випадки;
Вінницька область – 63 випадки;
Волинська область – 104 випадки;
Дніпропетровська область – 280 випадків
Донецька область – 228 випадків;
Житомирська область – 74 випадки;
Закарпатська область – 38 випадків;
Запорізька область – 195 випадків;
Івано-Франківська область – 51 випадок;
Київська область – 221 випадок;
Кіровоградська область – 47 випадків;
Луганська область – 46 випадків;
Львівська область – 251 випадок;
Миколаївська область – 154 випадків;
Одеська область – 114 випадків;
Полтавська область – 78 випадків;
Рівненська область – 177 випадків;
Сумська область – 98 випадків;
Тернопільська область – 77 випадків;
Харківська область – 191 випадок;
Херсонська область – 69 випадків;
Хмельницька область – 106 випадків;
Черкаська область – 135 випадків;
Чернівецька область – 68 випадків;
Чернігівська область – 57 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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