4 смерті і понад сотня нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 104 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5, медпрацівників — 4).Одужало за добу – 268 осіб, летальних випадків – 4, - інформує Волинський лабораторний центр.Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 61100 підтверджених випадків COVID-19, з них 3176 у дітей та 3572 у медичних працівників. Одужало 56 920 осіб, з них 2779 дітей та 3285 медичних працівників. 1142 випадки хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків.Кількість активних хворих – 3038.За період епідемічного спостереження зареєстрували 68370 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 106 повідомлень про підозру на COVID-19.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 241 139 осіб. За минулу добу обстежили 858 осіб, в тому числі лабораторіями закладів охорони здоров’я – 32 та приватними лабораторіями – 142.Методом ІФА на COVID-19 обстежили 166080 осіб. За минулу добу обстежии 389 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 325 та приватними лабораторіями – 38.Проти COVID-19 за добу 27 травня 2021 року провели 287 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області проти COVID-19 одну дозу вакцини отримали – 25016 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –2372 особи.