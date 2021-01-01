вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

4 смерті і понад сотня нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

4 смерті і понад сотня нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За останню добу на Волині зареєстрували 104 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5, медпрацівників — 4).

Одужало за добу – 268 осіб, летальних випадків – 4, - інформує Волинський лабораторний центр.

Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 61100 підтверджених випадків COVID-19, з них 3176 у дітей та 3572 у медичних працівників. Одужало 56 920 осіб, з них 2779 дітей та 3285 медичних працівників. 1142 випадки хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків.

Кількість активних хворих – 3038.

Розподіл випадків:


За період епідемічного спостереження зареєстрували 68370 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 106 повідомлень про підозру на COVID-19.

Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 241 139 осіб. За минулу добу обстежили 858 осіб, в тому числі лабораторіями закладів охорони здоров’я – 32 та приватними лабораторіями – 142.

Методом ІФА на COVID-19 обстежили 166080 осіб. За минулу добу обстежии 389 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 325 та приватними лабораторіями – 38.

Проти COVID-19 за добу 27 травня 2021 року провели 287 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області проти COVID-19 одну дозу вакцини отримали – 25016 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –2372 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбудеться процесійна хода: де та коли перекриють рух транспорту
Сьогодні, 10:02
Яку кухню обрала Олена Григоренко для свого квадрохаусу. ВІДЕО*
Сьогодні, 09:53
4 смерті і понад сотня нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:28
Курс валют у Луцьку на 28 травня
Сьогодні, 09:13
Коронавірус в Україні: повідомили статистику за останню добу
Сьогодні, 08:57
Схожі новини
Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
27 травень, 09:42
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
25 травень, 09:37
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 24 травня Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 24 травня
24 травень, 09:36
Сім смертей та 160 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу Сім смертей та 160 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
22 травень, 09:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпочинок на Азовському морі: ТОП-3 найбільш тихі курорти України*
27 травень, 16:30
 1
У Польщі сталася аварія за участі буса з українцями, є загиблий. ФОТО
Сьогодні, 10:54
 0
Приїхав до Луцька, щоб купити цукерок: патрульні розшукали загубленого 9-річного хлопчика
Сьогодні, 10:39
 0
На Волині розшукують чоловіка, який зник тиждень тому
Сьогодні, 10:38
 0
У Черкасах чоловік перед смертю заповів чималі статки церкві: його донька тепер хоче судитися. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
 0
Медіа
відео
1/8