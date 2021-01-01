Проктологія в «Оксфорд Медікал»: лікування за 20 хвилин з ефективністю до 96%*





Високоточна діагностика



Крім стандартних аналізів, в клініці є новітнє обладнання для проведення спеціалізованих діагностичних процедур:



- колоноскопія на відеоапараті Olympus Exera II займає 20-30 хвилин, миттєво виявляє патологічні ділянки, дозволяє взяти тканини на біопсію та безпосередньо під час процедури видалити поліпи у товстій кишці;



- відеоректороманоскопія триває до 15 хвилин, виявляє тріщини, гемороїдальні вузли і новоутворення на ранніх стадіях.



Допплерівська дезартерізація HAL-RAR



Унікальний для України метод лікування геморою за 1 процедуру з найвищою в світі ефективністю до 96%. Процедура триває 20 хвилин, усуває не тільки дискомфорт, але і сам запальний процес.



В ході операції лікар зупиняє кровотік в гемороїдальних вузлах, після чого сам організм пацієнта їх відторгає. Ніяких розрізів, шрамів, больового синдрому і тривалої реабілітації. Вже на 2-3 день після дезартерізаціі пацієнти повертаються до звичного способу життя і забувають про неприємну проблему.



Радіохвильова терапія з апаратом «Сургитрон»



Малоінвазивна процедура ударно-хвильової терапії ефективна для лікування всіх стадій геморою, тріщин прямої кишки, кондилом і папілом. Процедура триває до 30 хвилин, шрамів немає, повне відновлення в залежності від процедури займає 2 тижні. Ефективність процедури без рецидивів 90%.



Інфрачервона коагуляція



Лікування геморою I-II стадії за 20 хвилин. Через кілька годин пацієнт залишає денний стаціонар. В ході коагуляції спрямований інфрачервоний тепловий промінь припікає ніжку гемороїдального вузла. Без харчування тіло, що викликало неприємні відчуття, відмирає і природним шляхом виводиться з організму.



Лігування латексними кільцями



Технологія лікує захворювання на I-III стадіях. Займає 20 хвилин, госпіталізація не потрібна. Суть процедури нагадує попередні технології, але замість припікання кровопостачання припиняється за допомогою латексних кілець. На місці вузла формується сполучна тканина. Ефективність процедури до 90% без виникнення рецидиву.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про досягнення медицини в галузі проктології пацієнти часто дізнаються випадково і жалкують про втрачений час та довгі муки й дискомфорт. Пропонуємо дізнатися, як лікар проктолог клініки «Оксфорд Медікал» за кілька хвилин лікує геморой, видаляє кондиломи і папіломи.Крім стандартних аналізів, в клініці є новітнє обладнання для проведення спеціалізованих діагностичних процедур:- колоноскопія на відеоапараті Olympus Exera II займає 20-30 хвилин, миттєво виявляє патологічні ділянки, дозволяє взяти тканини на біопсію та безпосередньо під час процедури видалити поліпи у товстій кишці;- відеоректороманоскопія триває до 15 хвилин, виявляє тріщини, гемороїдальні вузли і новоутворення на ранніх стадіях.Унікальний для України метод лікування геморою за 1 процедуру з найвищою в світі ефективністю до 96%. Процедура триває 20 хвилин, усуває не тільки дискомфорт, але і сам запальний процес.В ході операції лікар зупиняє кровотік в гемороїдальних вузлах, після чого сам організм пацієнта їх відторгає. Ніяких розрізів, шрамів, больового синдрому і тривалої реабілітації. Вже на 2-3 день після дезартерізаціі пацієнти повертаються до звичного способу життя і забувають про неприємну проблему.Малоінвазивна процедура ударно-хвильової терапії ефективна для лікування всіх стадій геморою, тріщин прямої кишки, кондилом і папілом. Процедура триває до 30 хвилин, шрамів немає, повне відновлення в залежності від процедури займає 2 тижні. Ефективність процедури без рецидивів 90%.Лікування геморою I-II стадії за 20 хвилин. Через кілька годин пацієнт залишає денний стаціонар. В ході коагуляції спрямований інфрачервоний тепловий промінь припікає ніжку гемороїдального вузла. Без харчування тіло, що викликало неприємні відчуття, відмирає і природним шляхом виводиться з організму.Технологія лікує захворювання на I-III стадіях. Займає 20 хвилин, госпіталізація не потрібна. Суть процедури нагадує попередні технології, але замість припікання кровопостачання припиняється за допомогою латексних кілець. На місці вузла формується сполучна тканина. Ефективність процедури до 90% без виникнення рецидиву.

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