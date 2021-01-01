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Яку кухню обрала Олена Григоренко для свого квадрохаусу. ВІДЕО*

Яку кухню обрала Олена Григоренко для свого квадрохаусу. ВІДЕО*
Що потрібно знати перед тим, як планувати власну кухню? Як вибрати дизайн, який не тільки буде тішити око, але й допомагати в приготуванні їжі?

Своїм досвідом вибору кухонних меблів поділилася Олена Григоренко. Разом із чоловіком Сергієм вони є мешканцями одного із квадрохаусів ЖК «Оріон», які збудувала компанія «Інвестор», - йдеться на сайті забудовника.

В гості до Олени Григоренко завітала керівниця відділу продажів та маркетингу «Інвестора» Ірина Новосад разом із засновником компанії «Марксон» Андрієм Гаврилюком. Саме ця компанія і виготовляла для Григоренків кухонний гарнітур.


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Теги: сім'я, Григоренки, житло, кухня, Інвестор, ЖК Оріон
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