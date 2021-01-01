Яку кухню обрала Олена Григоренко для свого квадрохаусу. ВІДЕО*





Своїм досвідом вибору кухонних меблів поділилася Олена Григоренко. Разом із чоловіком Сергієм вони є мешканцями одного із квадрохаусів



В гості до Олени Григоренко завітала керівниця відділу продажів та маркетингу «Інвестора» Ірина Новосад разом із засновником Андрієм Гаврилюком. Саме ця компанія і виготовляла для Григоренків кухонний гарнітур.





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