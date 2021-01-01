Яку кухню обрала Олена Григоренко для свого квадрохаусу. ВІДЕО*
Сьогодні, 09:53
Що потрібно знати перед тим, як планувати власну кухню? Як вибрати дизайн, який не тільки буде тішити око, але й допомагати в приготуванні їжі?
Своїм досвідом вибору кухонних меблів поділилася Олена Григоренко. Разом із чоловіком Сергієм вони є мешканцями одного із квадрохаусів ЖК «Оріон», які збудувала компанія «Інвестор», - йдеться на сайті забудовника.
В гості до Олени Григоренко завітала керівниця відділу продажів та маркетингу «Інвестора» Ірина Новосад разом із засновником компанії «Марксон» Андрієм Гаврилюком. Саме ця компанія і виготовляла для Григоренків кухонний гарнітур.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Своїм досвідом вибору кухонних меблів поділилася Олена Григоренко. Разом із чоловіком Сергієм вони є мешканцями одного із квадрохаусів ЖК «Оріон», які збудувала компанія «Інвестор», - йдеться на сайті забудовника.
В гості до Олени Григоренко завітала керівниця відділу продажів та маркетингу «Інвестора» Ірина Новосад разом із засновником компанії «Марксон» Андрієм Гаврилюком. Саме ця компанія і виготовляла для Григоренків кухонний гарнітур.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Черкасах чоловік перед смертю заповів чималі статки церкві: його донька тепер хоче судитися. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
Яку кухню обрала Олена Григоренко для свого квадрохаусу. ВІДЕО*
Сьогодні, 09:53
4 смерті і понад сотня нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:28
Курс валют у Луцьку на 28 травня
Сьогодні, 09:13