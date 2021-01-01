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Не відповідає нормам: на Волині будинку сімейного типу, де виховують 9 дітей, шукають нове приміщення

Не відповідає нормам: на Волині будинку сімейного типу, де виховують 9 дітей, шукають нове приміщення
У Володимирі-Волинському у будинку сімейного типу Бучковських пані Наталія виховує 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Житло, в якому мешкають діти, не відповідає соціальним нормам, про це розповів 27-го травня під час сесії облради Ярослав Матвійчук, йдеться на сайті мерії.

За його словами, дитячий будинок сімейного типу був створений у 2003 році. Зараз у ньому виховують 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (4 з них в 2021 році стануть повнолітніми), в тому числі 3 дітей з особливими потребами.

Будинок, в якому вони проживають, побудований ще у 1963-му році. Загальна його площа – 96 квадратних метрів, а житлова площа – 53. Це житло не відповідає соціальним нормам забезпеченості житловою площею, зазначив Ярослав Матвійчук, адже згідно з соціальними нормами, загальна площа будинку повинна бути не меншою, ніж 166 метрів квадратних.

У запиті депутат облради просив виділити державну субвенцію на придбання житла для дитячого будинку сімейного типу у Володимирі-Волинському. Запит Ярослава Матвійчука обласні депутати підтримали.

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Теги: будинок сімейного типу, Володимир-Волинський
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