Митрополит Епіфаній нагородив медаллю капелана луцьких нацгвардійців
Сьогодні, 17:26
У Михайлівському Золотоверхому монастирі 27 травня відбулася зустріч митрополита Київського і всієї України Епіфанія з військовими капеланами Національної гвардії України.
У метрополії Православної церкви України митрополит вручив медалі за жертовність і любов до України, - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.
«Хочу подякувати кожному із вас за опіку над нашими воїнами. У цей непростий час протистояння російській агресії ви робите важливу справу – надихаєте захисників України. Тож цими відзнаками я хочу і вас надихнути на продовження плідної праці», – сказав митрополит Епіфаній.
Загалом церковні нагороди отримали 15 священнослужителів з різних регіонів. Серед них - капелан військової частини 1141 отець Сергій Лівончук.
«Приємно і водночас відповідально отримувати нагороди такого рівня. Для мене це стимул ще з більшими силами і натхненням трудитися на ниві Христовій, допомагати воїнам, бути для них духовним наставником і захисником», - поділився враженнями отець Сергій.
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У метрополії Православної церкви України митрополит вручив медалі за жертовність і любов до України, - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.
«Хочу подякувати кожному із вас за опіку над нашими воїнами. У цей непростий час протистояння російській агресії ви робите важливу справу – надихаєте захисників України. Тож цими відзнаками я хочу і вас надихнути на продовження плідної праці», – сказав митрополит Епіфаній.
Загалом церковні нагороди отримали 15 священнослужителів з різних регіонів. Серед них - капелан військової частини 1141 отець Сергій Лівончук.
«Приємно і водночас відповідально отримувати нагороди такого рівня. Для мене це стимул ще з більшими силами і натхненням трудитися на ниві Христовій, допомагати воїнам, бути для них духовним наставником і захисником», - поділився враженнями отець Сергій.
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