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Митрополит Епіфаній нагородив медаллю капелана луцьких нацгвардійців

Митрополит Епіфаній нагородив медаллю капелана луцьких нацгвардійців
У Михайлівському Золотоверхому монастирі 27 травня відбулася зустріч митрополита Київського і всієї України Епіфанія з військовими капеланами Національної гвардії України.

У метрополії Православної церкви України митрополит вручив медалі за жертовність і любов до України, - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.

«Хочу подякувати кожному із вас за опіку над нашими воїнами. У цей непростий час протистояння російській агресії ви робите важливу справу – надихаєте захисників України. Тож цими відзнаками я хочу і вас надихнути на продовження плідної праці», – сказав митрополит Епіфаній.

Загалом церковні нагороди отримали 15 священнослужителів з різних регіонів. Серед них - капелан військової частини 1141 отець Сергій Лівончук.

«Приємно і водночас відповідально отримувати нагороди такого рівня. Для мене це стимул ще з більшими силами і натхненням трудитися на ниві Христовій, допомагати воїнам, бути для них духовним наставником і захисником», - поділився враженнями отець Сергій.

Митрополит Епіфаній нагородив медаллю капелана луцьких нацгвардійців
Митрополит Епіфаній нагородив медаллю капелана луцьких нацгвардійців
Митрополит Епіфаній нагородив медаллю капелана луцьких нацгвардійців
Митрополит Епіфаній нагородив медаллю капелана луцьких нацгвардійців

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Теги: капелан, луцькі нацгвардійці
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