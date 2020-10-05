Приїхав до Луцька, щоб купити цукерок: патрульні розшукали загубленого 9-річного хлопчика
Сьогодні, 10:39
Луцькі патрульні доправили додому 9-річного хлопчика.
Так, 27 травня, близько 23-ої години, заявниця повідомила на лінію 102, що виявила у центрі міста 9-річного хлопчика, який сам чекав автобус, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Патрульні, які приїхали на місце події, встановили особу малолітнього хлопчика. Також встановили, що він проживає у селі Зміїнець.
Хлопчик розповів, що він приїхав до Луцька, аби купити цукерок, оскільки вони з класом мають йти до лісу на день здоров’я. Однак коли придбав солодощі, то запізнився на автобус. Телефону хлопчик не мав і номерів до батьків не знав.
Тож патрульні доправили хлопчика за місцем проживання та передали мамі. Жінка пояснила, що син відпросився у неї піти погуляти. Те, що він поїде до міста, жінка не знала і вже збиралася звертатися до поліції.
На щастя, ця історія завершилася позитивно і нині хлопчик перебуває у безпеці.
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Так, 27 травня, близько 23-ої години, заявниця повідомила на лінію 102, що виявила у центрі міста 9-річного хлопчика, який сам чекав автобус, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Патрульні, які приїхали на місце події, встановили особу малолітнього хлопчика. Також встановили, що він проживає у селі Зміїнець.
Хлопчик розповів, що він приїхав до Луцька, аби купити цукерок, оскільки вони з класом мають йти до лісу на день здоров’я. Однак коли придбав солодощі, то запізнився на автобус. Телефону хлопчик не мав і номерів до батьків не знав.
Тож патрульні доправили хлопчика за місцем проживання та передали мамі. Жінка пояснила, що син відпросився у неї піти погуляти. Те, що він поїде до міста, жінка не знала і вже збиралася звертатися до поліції.
На щастя, ця історія завершилася позитивно і нині хлопчик перебуває у безпеці.
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