Приїхав до Луцька, щоб купити цукерок: патрульні розшукали загубленого 9-річного хлопчика

Луцькі патрульні доправили додому 9-річного хлопчика.Так, 27 травня, близько 23-ої години, заявниця повідомила на лінію 102, що виявила у центрі міста 9-річного хлопчика, який сам чекав автобус, - інформує патрульна поліція Волинської області.Патрульні, які приїхали на місце події, встановили особу малолітнього хлопчика. Також встановили, що він проживає у селі Зміїнець.Хлопчик розповів, що він приїхав до Луцька, аби купити цукерок, оскільки вони з класом мають йти до лісу на день здоров’я. Однак коли придбав солодощі, то запізнився на автобус. Телефону хлопчик не мав і номерів до батьків не знав.Тож патрульні доправили хлопчика за місцем проживання та передали мамі. Жінка пояснила, що син відпросився у неї піти погуляти. Те, що він поїде до міста, жінка не знала і вже збиралася звертатися до поліції.На щастя, ця історія завершилася позитивно і нині хлопчик перебуває у безпеці.