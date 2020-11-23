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У Польщі сталася аварія за участі буса з українцями, є загиблий. ФОТО

У Польщі сталася аварія за участі буса з українцями, є загиблий. ФОТО
У Польщі на дорозі неподалік місцевості Жуковіце Глоговського повіту сталася трагічна ДТП.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на myglogow.pl, у четвер, 27 травня, близько 14:00 мікроавтобус, яким їхало двоє громадян України, допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем Seat.

За попередніми даними поліції, мікроавтобус з невідомих причин виїхав на повороті на зустрічну смугу руху, де й зіткнувся на швидкості з автомобілем, що рухався назустріч. Можливо, все сталося через слизьку дорогу, бо саме у той час ішов дощ. Водій Seat також не встиг загальмувати. Перевірятиметься також версія, що водій та пасажир мікроавтобуса були в стані алкогольного сп'яніння, оскільки в салоні після аварії знайшли порожні бляшанки з-під випитого пива.

Внаслідок лобового зіткнення легковик злетів з траси на поле й загорівся, а бус відкинуло на придорожнє дерево. Свідки аварії викликали рятувальників та швидко загасили вогонь. Водій легковика у результаті ДТП загинув на місці. Водія та пасажира пасажирів мікроавтобуса госпіталізували. Обоє були в стані свідомості.

У Польщі сталася аварія за участі буса з українцями, є загиблий. ФОТО
У Польщі сталася аварія за участі буса з українцями, є загиблий. ФОТО
У Польщі сталася аварія за участі буса з українцями, є загиблий. ФОТО
У Польщі сталася аварія за участі буса з українцями, є загиблий. ФОТО
У Польщі сталася аварія за участі буса з українцями, є загиблий. ФОТО

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Теги: аварія, Польща, українці
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