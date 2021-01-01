Порахували, скільки волинян курять і яку кількість цигарок в день
Сьогодні, 11:19
За підсумками соціологічного опитування волинян щодо тютюнокуріння, проведеного органами держстатистики, в області курять 135 тисяч людей у віці 12 років і старшому, що становить 16% цієї вікової групи населення (в Україні – 17%).
Про це інформує Головне управління статистики у Волинській області.
Так, за тривалістю куріння опитані розподілились таким чином: до п’яти років курить кожен сьомий волинянин, 6-10 років – двоє з п’ятнадцяти, 11-15 років – троє з сімнадцяти, 16-20 років - троє з тринадцяти та понад 20 років – семеро з двадцяти двох волинян.
За добу 36% курців викурюють по 6-10 сигарет, 33% – 16-20 сигарет, 17% – 1-5 сигарет, 13% – 11-15 сигарет, 1% - понад 20 сигарет.
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Про це інформує Головне управління статистики у Волинській області.
Так, за тривалістю куріння опитані розподілились таким чином: до п’яти років курить кожен сьомий волинянин, 6-10 років – двоє з п’ятнадцяти, 11-15 років – троє з сімнадцяти, 16-20 років - троє з тринадцяти та понад 20 років – семеро з двадцяти двох волинян.
За добу 36% курців викурюють по 6-10 сигарет, 33% – 16-20 сигарет, 17% – 1-5 сигарет, 13% – 11-15 сигарет, 1% - понад 20 сигарет.
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Коментарі 1
Якби ше їх сумлінно штрафували за куріння в непризначених для цього місцях, яке б наповнення було до бюджету!
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