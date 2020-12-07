Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО





Ретросвітлини



У XVIII столітті про це село писали як про шляхетське. Основним заняттям місцевого населення було з давніх-давен рибальство. Це невипадково, адже тут знаходиться велике озеро. Площа озера становить 519 га.



"До речі, чи знали ви, що у ХІХ столітті поблизу Люб’язя, тоді ще містечка було знайдено бурштин? Це сталось випадково у 1847 році. Тоді якраз проводили перші роботи по осушенні пінських боліт. Роботи проводились під керівництвом інженера, генерал-лейтенанта Йосипа Іполитовича Жилінського. Метою робіт біля села Люб’язь було прокладання неподалік села Гірники Ратнівського району Турського каналу. Сьогодні від його стану залежить життя відразу кількох поліських районів Волинської області", - йдеться у дописі.



На знайдених фото можна побачити, яким був Люб’язь у міжвоєнний період. Нашу увагу привертають кадри невеличкого дерев’яного храму, який не зберігся до наших часів. Як вияснилось - це церква Миколи Чудотворця. На білоруському сайті з історії під назвою «Радзіма» вказано, що цей дерев’яний храм був зведений у XVIII столітті. У ХІХ столітті при храмі було створене братство, у нього був свій статут. Підпорядковувалось воно Мінській єпархії Пінського повіту.



Відомо, що в роки Другої світової війни Люб’язь та кілька навколишніх сіл були майже повністю спалені німецькими військами. Саме тому дерев’яний храм не вцілів. Метричні книги по цьому храму сьогодні зберігаються в фондах Волинського державного архіву у місті Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, який вигляд мало село Люб'язь колишнього Любешівського району 100 років тому.Ретросвітлини опублікував Центр дослідження і відродження Волині.У XVIII столітті про це село писали як про шляхетське. Основним заняттям місцевого населення було з давніх-давен рибальство. Це невипадково, адже тут знаходиться велике озеро. Площа озера становить 519 га."До речі, чи знали ви, що у ХІХ столітті поблизу Люб’язя, тоді ще містечка було знайдено бурштин? Це сталось випадково у 1847 році. Тоді якраз проводили перші роботи по осушенні пінських боліт. Роботи проводились під керівництвом інженера, генерал-лейтенанта Йосипа Іполитовича Жилінського. Метою робіт біля села Люб’язь було прокладання неподалік села Гірники Ратнівського району Турського каналу. Сьогодні від його стану залежить життя відразу кількох поліських районів Волинської області", - йдеться у дописі.На знайдених фото можна побачити, яким був Люб’язь у міжвоєнний період. Нашу увагу привертають кадри невеличкого дерев’яного храму, який не зберігся до наших часів. Як вияснилось - це церква Миколи Чудотворця. На білоруському сайті з історії під назвою «Радзіма» вказано, що цей дерев’яний храм був зведений у XVIII столітті. У ХІХ столітті при храмі було створене братство, у нього був свій статут. Підпорядковувалось воно Мінській єпархії Пінського повіту.Відомо, що в роки Другої світової війни Люб’язь та кілька навколишніх сіл були майже повністю спалені німецькими військами. Саме тому дерев’яний храм не вцілів. Метричні книги по цьому храму сьогодні зберігаються в фондах Волинського державного архіву у місті Луцьку.

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