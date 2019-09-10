У мерії відповіли на петицію лучан щодо звільнення начальника управління транспорту та зв’язку
Сьогодні, 11:55
У міській раді дали відповідь на петицію, ініційовану лучанином Богданом Хатітовським, щодо звільнення начальника управління транспорту та зв’язку Володимира Степанова, відновлення автобусних маршрутів №17, №17а, №18 у Луцьку та наведення ладу у роботі місцевого транспорту.
Відповідь автор петиції оприлюднив у фейсбуці.
Як зазначили у документі, відповідно до затвердженої маршрутної мережі Луцька, маршрути №17 та №17а на сьогодні не закриті. Управління транспорту працює над залученням перевізника.
Щодо маршруту №18, то в мерії кажуть, що він теж не закритий. Утім, перевізники не хочуть брати участь у конкурсі. Задля забезпечення доїзду змінили маршрут №23 "с.Рованці - Адреналін сіті". До визначення переможця конкурсу тут призначили тимчасового перевізника. У прямому напрямку шлях пролягє такими вулицями: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Карпенка-Карого, Задворецька, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані, Дружби Народів, (Шота Руставелі) с. Рованці
У зворотному напрямку: с. Рованці (Шота Руставелі), Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Карпенка-Карого, Конякіна (місця міжзмінного відстою на вул. Шота Руставелі, у с. Рованці (церква) та на вул. Конякіна на території КРЦ «Адреналін Сіті»).
Маршрут №23а, який тимчасово обслуговував новий перевізник ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП», поки не працює. Усе через те, що перевізник відмовився від нього, мовляв, нерентабельний.
"Щодо звільнення В.Степанова з посади начальника управління транспорту та зв’язку зазначає, що у вашому зверненні не наведено фактів, які є підставою для звільнення відповідно до вимог чинного законодавства", - зазначають у відповіді на петицію.
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Відповідь автор петиції оприлюднив у фейсбуці.
Як зазначили у документі, відповідно до затвердженої маршрутної мережі Луцька, маршрути №17 та №17а на сьогодні не закриті. Управління транспорту працює над залученням перевізника.
Щодо маршруту №18, то в мерії кажуть, що він теж не закритий. Утім, перевізники не хочуть брати участь у конкурсі. Задля забезпечення доїзду змінили маршрут №23 "с.Рованці - Адреналін сіті". До визначення переможця конкурсу тут призначили тимчасового перевізника. У прямому напрямку шлях пролягє такими вулицями: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Карпенка-Карого, Задворецька, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані, Дружби Народів, (Шота Руставелі) с. Рованці
У зворотному напрямку: с. Рованці (Шота Руставелі), Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Карпенка-Карого, Конякіна (місця міжзмінного відстою на вул. Шота Руставелі, у с. Рованці (церква) та на вул. Конякіна на території КРЦ «Адреналін Сіті»).
Маршрут №23а, який тимчасово обслуговував новий перевізник ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП», поки не працює. Усе через те, що перевізник відмовився від нього, мовляв, нерентабельний.
"Щодо звільнення В.Степанова з посади начальника управління транспорту та зв’язку зазначає, що у вашому зверненні не наведено фактів, які є підставою для звільнення відповідно до вимог чинного законодавства", - зазначають у відповіді на петицію.
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Коментарі 1
одним словом: "пнх посполиті з вашими петиціями-мутиціями"...
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