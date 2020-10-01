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Болгарія змінила умови в'їзду для українців з 1 червня

Болгарія змінила умови в'їзду для українців з 1 червня
Міністерство охорони здоров’я Болгарії оновило рішення щодо тимчасової заборони в’їзду на територію країни, згідно з яким з 1 червня до 31 липня дозволено в’їжджати громадянам України на певних умовах.

Про це повідомив консульський відділ посольства України в Болгарії, пише "Європейська правда".

Згідно з рішенням, на територію Болгарії дозволено в’їзд за умови наявності одного з таких документів:
- сертифіката вакцинації про завершення програми вакцинації проти COVID-19. Завершенням програми вакцинації вважається введення відповідної кількості доз вакцин проти COVID-19 та закінчення 14-денного періоду від дати введення останньої дози вакцини. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латинкою), дата народження, дата вакцинації, торгове найменування та номер партії вакцини проти COVID-19, назва виробника/власника реєстраційного посвідчення, країна, в якій воно видане, та назва компетентного органу, який його видав;

- довідки, що показує негативний результат тесту на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону, або негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в’їзду в країну. У згаданому документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та негативний результат;

- документа, що показує позитивний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або швидкого антигенного тесту для осіб, які перехворіли на COVID-19 у період від 15 до 180 днів від зазначеної в документі дати проведення дослідження. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латинкою), відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та позитивний результат.

Дітям до 5 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання вищезазначених документів.

Особам, які здійснюють транзит територією Болгарії та можуть гарантувати негайний виїзд, не є необхідним надання документів про щеплення, негативний ПЛР-тест або позитивний тест на антитіла.

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Теги: Болгарія, умови в'їзду, українці
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