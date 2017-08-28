У Туреччині готелі змінили систему «все включено»





Про це розповів мер турецького Бодрума Ахмет Арас, - пише



Посадовець допустив, що такі зміни в роботі ресторанів у готелях залишать і далі, після пандемії. Ахмет Арас наголосив, що для персоналу готелів це потребуватиме додаткового часу і зусиль. Але це підвищить якість сервісу та рівень гігієни і потішить гостей.



"Думаю, система буде працювати і далі за таким же принципом", - сказав Арас.



Мер Бодрума запевнив, що епідемічна ситуація з коронавірусом в місті стабілізувалася. За його даними, до 90% готелів отримали сертифікати безпеки після перевірки санітарними службами.



До слова, українські туристи зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту на коронавірус від 15 травня. Потрібно буде лише заповнити спеціальну форму перед вильотом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Туреччині до звиклої для туристів системи "все включено" ввели зміни. Тепер гості не кладуть собі їжу на тарілку в ресторанах. Це роблять за них спеціальні офіціанти.Про це розповів мер турецького Бодрума, - пише ТСН Посадовець допустив, що такі зміни в роботі ресторанів у готелях залишать і далі, після пандемії. Ахмет Арас наголосив, що для персоналу готелів це потребуватиме додаткового часу і зусиль. Але це підвищить якість сервісу та рівень гігієни і потішить гостей."Думаю, система буде працювати і далі за таким же принципом", - сказав Арас.Мер Бодрума запевнив, що епідемічна ситуація з коронавірусом в місті стабілізувалася. За його даними, до 90% готелів отримали сертифікати безпеки після перевірки санітарними службами.До слова, українські туристи зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту на коронавірус від 15 травня. Потрібно буде лише заповнити спеціальну форму перед вильотом.

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