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У Туреччині готелі змінили систему «все включено»

У Туреччині готелі змінили систему «все включено»
У Туреччині до звиклої для туристів системи "все включено" ввели зміни. Тепер гості не кладуть собі їжу на тарілку в ресторанах. Це роблять за них спеціальні офіціанти.

Про це розповів мер турецького Бодрума Ахмет Арас, - пише ТСН.

Посадовець допустив, що такі зміни в роботі ресторанів у готелях залишать і далі, після пандемії. Ахмет Арас наголосив, що для персоналу готелів це потребуватиме додаткового часу і зусиль. Але це підвищить якість сервісу та рівень гігієни і потішить гостей.

"Думаю, система буде працювати і далі за таким же принципом", - сказав Арас.

Мер Бодрума запевнив, що епідемічна ситуація з коронавірусом в місті стабілізувалася. За його даними, до 90% готелів отримали сертифікати безпеки після перевірки санітарними службами.

До слова, українські туристи зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту на коронавірус від 15 травня. Потрібно буде лише заповнити спеціальну форму перед вильотом.

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Теги: Туреччина, готелі
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