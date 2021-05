Зіркові парфуми: які аромати обожнюють голлівудські знаменитості*

Заради ефектної презентації новинок парфумерні бренди борються за право підписати контракт із голлівудськими зірками. Так, популярні аромати свого часу рекламувалита інші. Але бути амбасадором бренду - не завжди означає користуватися його продукцією. То які саме парфуми стоять на туалетному столику селебриті? Відкриємо завісу парфумерного гардеробу знаменитостей та розповімо про улюблені флакончики, яким вони не зраджують десятки років поспіль.Наприклад, супермодельне чекає, поки парфумерна індустрія випустить аромат, що відповідає її чарівній усмішці. Зірка подіуму вирішила заснувати власний бренд. До колекції іменних ароматів входять Shine Blue, Shine My Rose, Shine, Summer Shine, Surprise. Кожна із композицій неймовірно чуттєва та поєднує у собі свіжість і елегантність. Далі розповімо ще про кілька знаменитостей, які теж знайшли свої парфуми.не приховує парфумерних уподобань та із задоволенням ділиться з пресою назвами улюблених брендів. Візитна картка актриси - Bvlgari Black з неоднозначними гумово-шкіряними відтінками. Також актриса користується творінням модного дому Creed - Love In White. Поряд з першими леді Америкиактриса стала однією з перших власниць цієї новинки.Щоб створити образ жінки-легенди,майстерно підбирала косметичні засоби для макіяжу та аромати для довершення образу. Тож улюблені Chanel №5 завжди стояли на її біляліжковій шафці.Провокаційна співачка- прихильниця солодких композицій. Недарма її власна лінійка ароматів насичена фантазійними лимонадного-ванільними нотами. Та у житті селебриті користується не тільки своєю продукцією. Колекція її духів містить бестселери від Dolce & Gabbana, зокрема, аромат D & G Feminine. У ньому переважають її улюблені цукрові, мандаринові та жасминові ноти.віддає перевагу природності в образі. Вона зберігає свій природний колір волосся і не зловживає косметикою. Із парфумерних ноток актриса обирає запах свіжих квітів, білого бурштину, огіркової шкірки та грейпфрута. Саме тому аромат, яким вона користується вже кілька років - парфумована вода Be Delicious від DKNY.До речі, усі ці парфуми можна придбати, завітавши до улюбленого магазину косметики . Протестуйте кожен із ароматів і оберіть той, який найбільше до душі.