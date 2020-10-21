На Камінь-Каширщині запрацювала нова сучасна амбулаторія. ФОТО





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«Відкриття цієї амбулаторіє є яскравим прикладом наближення якісної медичної допомоги до людей. Медицина стоїть на охороні вашого здоров’я, адже її функція запобігти захворюванню, а в разі виникнення хвороби – надати вчасну допомогу. Щаслива, що у нашій області, і зокрема у Любешівській громаді, відкриваються нові сучасні амбулаторії, де приємно й затишно працювати та здійснювати профілактику захворювань і лікуватись. Тому бажаю вам бути здоровими, відвідувати амбулаторію лише для профілактичних щеплень та оглядів», - вітаючи, сказала заступниця голови ОДА Людмила Тимощук.



Будівельні роботи з реконструкції у медзакладі сільської медицини проводились за кошти державної субвенції у рамках субпроєкту Міжнародного банку реконструкції та розвитку проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».



Так з державного бюджету на це спрямували понад 4,5 млн грн.

Нині тут працюватиме 1 сімейний лікар, акушерка та 3 медсестри. Обслуговуватиме амбулаторія 1900 людей із трьох найближчих сіл.



Згодом тут планують для зручності відкрити ще й аптечний пункт.



Також у медзакладі повністю дотримані вимоги інклюзивності. Для послуг пацієнтів працюватимуть кабінет функціональної діагностики, оглядова, процедурний кабінет та кімната денного стаціонару.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відкриття амбулаторії, реконструйованої з колишнього ФАПу, у с. Залізниця нині Камінь-Кашарського району (Любешівського за старим адмінтериторіальним устроєм) відбулося сьогодні, 28 травня.Про це повідомляє управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської облдержадміністрації.«Відкриття цієї амбулаторіє є яскравим прикладом наближення якісної медичної допомоги до людей. Медицина стоїть на охороні вашого здоров’я, адже її функція запобігти захворюванню, а в разі виникнення хвороби – надати вчасну допомогу. Щаслива, що у нашій області, і зокрема у Любешівській громаді, відкриваються нові сучасні амбулаторії, де приємно й затишно працювати та здійснювати профілактику захворювань і лікуватись. Тому бажаю вам бути здоровими, відвідувати амбулаторію лише для профілактичних щеплень та оглядів», - вітаючи, сказала заступниця голови ОДАБудівельні роботи з реконструкції у медзакладі сільської медицини проводились за кошти державної субвенції у рамках субпроєкту Міжнародного банку реконструкції та розвитку проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».Так з державного бюджету на це спрямували понад 4,5 млн грн.Нині тут працюватиме 1 сімейний лікар, акушерка та 3 медсестри. Обслуговуватиме амбулаторія 1900 людей із трьох найближчих сіл.Згодом тут планують для зручності відкрити ще й аптечний пункт.Також у медзакладі повністю дотримані вимоги інклюзивності. Для послуг пацієнтів працюватимуть кабінет функціональної діагностики, оглядова, процедурний кабінет та кімната денного стаціонару.

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