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На Камінь-Каширщині запрацювала нова сучасна амбулаторія. ФОТО

На Камінь-Каширщині запрацювала нова сучасна амбулаторія. ФОТО
Відкриття амбулаторії, реконструйованої з колишнього ФАПу, у с. Залізниця нині Камінь-Кашарського району (Любешівського за старим адмінтериторіальним устроєм) відбулося сьогодні, 28 травня.

Про це повідомляє управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської облдержадміністрації.

«Відкриття цієї амбулаторіє є яскравим прикладом наближення якісної медичної допомоги до людей. Медицина стоїть на охороні вашого здоров’я, адже її функція запобігти захворюванню, а в разі виникнення хвороби – надати вчасну допомогу. Щаслива, що у нашій області, і зокрема у Любешівській громаді, відкриваються нові сучасні амбулаторії, де приємно й затишно працювати та здійснювати профілактику захворювань і лікуватись. Тому бажаю вам бути здоровими, відвідувати амбулаторію лише для профілактичних щеплень та оглядів», - вітаючи, сказала заступниця голови ОДА Людмила Тимощук.

Будівельні роботи з реконструкції у медзакладі сільської медицини проводились за кошти державної субвенції у рамках субпроєкту Міжнародного банку реконструкції та розвитку проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».

Так з державного бюджету на це спрямували понад 4,5 млн грн.
Нині тут працюватиме 1 сімейний лікар, акушерка та 3 медсестри. Обслуговуватиме амбулаторія 1900 людей із трьох найближчих сіл.

Згодом тут планують для зручності відкрити ще й аптечний пункт.

Також у медзакладі повністю дотримані вимоги інклюзивності. Для послуг пацієнтів працюватимуть кабінет функціональної діагностики, оглядова, процедурний кабінет та кімната денного стаціонару.

На Камінь-Каширщині запрацювала нова сучасна амбулаторія. ФОТО
На Камінь-Каширщині запрацювала нова сучасна амбулаторія. ФОТО
На Камінь-Каширщині запрацювала нова сучасна амбулаторія. ФОТО
На Камінь-Каширщині запрацювала нова сучасна амбулаторія. ФОТО

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Теги: Залізниця, Любешівський район, амбулаторія
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