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Біля ресторану під Луцьком затримали молодика з наркотиками

Біля ресторану під Луцьком затримали молодика з наркотиками
У селі Брище поблизу ресторану «Гості» 27 травня військовий наряд гвардійців затримав чоловіка з наркотичними речовинами.

Так, у 18-річного хлопця виявили порошкоподібну речовину кристалічного походження фіолетового кольору, ззовні схожу на «солі», - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Заборонені речовини вилучили та направили на дослідження.

Нагадаємо, мешканці села Княгининок Луцької міської територіальної громади за декілька днів виявили близько ста випадків розповсюдження наркотичних речовин та залишення так званих «закладок».

Біля ресторану під Луцьком затримали молодика з наркотиками

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Теги: Княгининок
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