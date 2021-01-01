Волинський лікар розповів, як запобігти хронічним захворюванням суглобів та хребта і як відновити їх здоров’я

Завжди кажуть, що рух – це здоров’я. Але що робити, якщо з певних причин (хвороби, травми) рухова активність людини зменшується, і вести повноцінний спосіб життя, рухатися без болю вже неможливо? Про те, що варто робити людям при травмах, як запобігти хронічним захворюванням суглобів та хребта, як відновити здоров’я та рух суглобів, розповів завідувач травматологічного відділення Любомльського ТМО, завідувач відділенням м’язово-скелетної реабілітації санаторію «Лісова пісня», інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.-Так, звісно, надання допомоги людям після травм – це лише невелика частка того, з чим нам доводиться стикатися у своїй роботі. Протягом останніх років «помолодшали» захворювання суглобів, збільшилась кількість пацієнтів із хронічними хворобами. Наприклад, багатьом ставимо діагноз «деформуючий остеоартроз», причинами появи якого є не лише вікові зміни, а й надлишкова вага, спадковість, гормональні зміни, плюс - травми. Будь-яка травма, в тому числі внутрішньо суглобовий перелом, без деформуючого остеоартрозу не минує. В когось він більше розвивається, в когось – менше. Але якщо вчасно звернутись до лікаря та пройти лікування, то можна з мінімальними змінами врятувати суглоб.Часто звертаються з переломами довгих трубчастих кісток, ключиць, розтяжіннями, травмами та хворобами хребта, сколіозом, артритами, артрозами, вальгусною деформацією, міжхребцевими грижами. При потребі – оперуємо, а після одужання направляємо на реабілітацію.-Найбільше, мабуть, оперуємо переломи. Зокрема, опанування новітніх методик хірургічних втручань дало можливість оперувати переломи в людей, котрі мають онкологію кісток. Оперуємо вальгусну деформацію першого пальця стопи, з яким найчастіше звертаються жінки. Новітні методики, які застосовуємо у своїй роботі, є мало травматичними, зменшують час операції та дають можливість людині швидше стати на ноги.- Вона є важливою складовою одужання та проводиться для того, щоб людина швидше змогла відновити рух кінцівок після травм, переломах кісток, в яких можуть розвиватися контрактури, а також покращити своє здоров’я, маючи хронічні хвороби суглобів. Не раніше 3-8 тижнів після операцій (залежить від діагнозу та складності оперативних втручань), коли є високий лікувальний потенціал, обов’язково направляємо пацієнтів на реабілітацію. Аби людина не відчувала скованості в рухах, болю, суглоби після операцій обов’язково треба розробляти.Найкращу базу, де можна пройти м’язово-скелетну реабілітацію, має санаторій «Лісова пісня». Практично, це єдиний на західному регіоні санаторій, де можна пройти курс реабілітації після травм, а для людей з інвалідністю облаштовані спеціальні кімнати. В цьому місяці в «Лісовій пісні» проходив реабілітацію чоловік з Одеси, котрий спеціально приїхав на процедури, які допомагають відновити рух кінцівок.Реабілітацію проводимо на майже всіх суглобах: плечовому, ліктьовому, колінному, розробляємо стопи, відновлюємо здатність руху кистей рук, кульшових суглобів. При потребі в санаторії проводимо медикаментозну реабілітацію.- Усе залежить від складності травми, операції та стану організму, дотримання рекомендацій лікаря та бажання самої людини.- Це також залежить від складності операції, діагнозу та бажання пацієнта працювати над собою. Хтось швидше відновлюється, для когось реабілітаційний період триває довше. Зазвичай реабілітацію рекомендується проходити від двох тижнів до трьох місяців. Якщо людина суворо дотримується вказівок лікаря, то процес відновлення іде швидше.- Переважно в розробці верхніх та нижніх кінцівок помічною є вправи на пневмошині, обов'язково – заняття у кабінеті кінетотерапії, який оснащений сучасними тренажерами, має підвісну клітку для реабілітації хвороб хребта. Для суглобів хороший лікувальний ефект дають фітоаплікації, фітованни, підводний душ-масаж, електропроцедури. Процедура скелетного витяжіння призначаємо при травмах хребта та після операцій на ньому, якщо немає неврологічної симптоматики. Розробку верхніх та нижніх кінцівок починаємо з легкого та середнього навантаження, потім – поступово навантаження збільшуємо.- Найперше, обмежити фізичне навантаження. Якщо є надмірна вага тіла, то варто скоригувати навантаження на ноги, зокрема, кульшові суглоби. І, звичайно, не «запускати» хвороби. Як правило, вони загострюються весною-восени. Терпіти біль в такому випадку не треба. Чим раніше людина звернеться до лікаря, тим більше шансів після лікування в амбулаторних умовах отримати результат, зняти больовий синдром. Далі справа - за реабілітацією. Якщо людина має хронічні хвороби суглобів, в таких випадках рекомендується проходити реабілітацію хоча б раз на рік, якщо є можливість – то двічі.