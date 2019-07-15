вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині затримали «кримінального авторитета» з Грузії

На Волині затримали «кримінального авторитета» з Грузії
На Волині міграційники виявили громадянина Грузії зі статусом «злодія в законі».

Завдяки своєму «авторитету», чоловік координував злочинну діяльність на території Волинської області, організовував розподіл коштів та наповнення «злодійської каси», підтримував тісний зв'язок з особами вихідцями з Грузії, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, - інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області.

За період перебування на території України, «кримінальний авторитет» уклав шлюб з українкою та був документований посвідкою на постійне проживання.

Іноземцю-порушнику скасували документ на право перебування на території України та примусово повернули на батьківщину, з подальшою забороною в’їзду на територію нашої держави.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: видворення, Волинь, міграційники, злодій у законі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди піти у Луцьку на вихідних 29–30 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
У місті на Волині бус врізався у ВАЗ
Сьогодні, 13:55
На Волині затримали «кримінального авторитета» з Грузії
Сьогодні, 13:43
Не відповідає нормам: на Волині будинку сімейного типу, де виховують 9 дітей, шукають нове приміщення
Сьогодні, 13:25
На Рівненщині знайшли повішеним 20-річного студента
Сьогодні, 13:08
Схожі новини
З Волині видворили «злодія в законі» та колишнього в'язня. ФОТО З Волині видворили «злодія в законі» та колишнього в'язня. ФОТО
29 квітень, 17:45
Колишнього студента з Ізраїлю, який прожив в Україні без посвідки, помістили в ПТПІ на Волині Колишнього студента з Ізраїлю, який прожив в Україні без посвідки, помістили в ПТПІ на Волині
01 квітень, 19:30
Міграційники видворили з України грузина, який «затримався» на Волині Міграційники видворили з України грузина, який «затримався» на Волині
15 липень, 2019, 16:53
Порахували, скільки волинян курять і яку кількість цигарок в день Порахували, скільки волинян курять і яку кількість цигарок в день
Сьогодні, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпочинок на Азовському морі: ТОП-3 найбільш тихі курорти України*
27 травень, 16:30
 1
У Луцьку очистили русло Сапалаївки
Сьогодні, 14:10
 0
Куди піти у Луцьку на вихідних 29–30 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
У місті на Волині бус врізався у ВАЗ
Сьогодні, 13:55
 0
На Волині затримали «кримінального авторитета» з Грузії
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8