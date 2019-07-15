На Волині затримали «кримінального авторитета» з Грузії

На Волині міграційники виявили громадянина Грузії зі статусом «злодія в законі».Завдяки своєму «авторитету», чоловік координував злочинну діяльність на території Волинської області, організовував розподіл коштів та наповнення «злодійської каси», підтримував тісний зв'язок з особами вихідцями з Грузії, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, - інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області.За період перебування на території України, «кримінальний авторитет» уклав шлюб з українкою та був документований посвідкою на постійне проживання.Іноземцю-порушнику скасували документ на право перебування на території України та примусово повернули на батьківщину, з подальшою забороною в’їзду на територію нашої держави.