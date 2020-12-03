У місті на Волині бус врізався у ВАЗ





Про це повідомляє



Зіткнулися лековик ВАЗ та бус.



Подія сталася біля повороту до третьої шахти. Ймовірно, ВАЗ повертав наліво. Водій буса його наздогнав.



Автомобілі отримали механічні пошкодження. Ніхто в результаті аварії не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го травня близько 12:30 трапилася ДТП на трасі Р-15 у Нововолинську за участю двох автомобілів.Про це повідомляє "Буг" Зіткнулися лековик ВАЗ та бус.Подія сталася біля повороту до третьої шахти. Ймовірно, ВАЗ повертав наліво. Водій буса його наздогнав.Автомобілі отримали механічні пошкодження. Ніхто в результаті аварії не постраждав.

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