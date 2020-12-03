вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині бус врізався у ВАЗ

У місті на Волині бус врізався у ВАЗ
28-го травня близько 12:30 трапилася ДТП на трасі Р-15 у Нововолинську за участю двох автомобілів.

Про це повідомляє "Буг".

Зіткнулися лековик ВАЗ та бус.

Подія сталася біля повороту до третьої шахти. Ймовірно, ВАЗ повертав наліво. Водій буса його наздогнав.

Автомобілі отримали механічні пошкодження. Ніхто в результаті аварії не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, аварія, ВАЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку очистили русло Сапалаївки
Сьогодні, 14:10
Куди піти у Луцьку на вихідних 29–30 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
У місті на Волині бус врізався у ВАЗ
Сьогодні, 13:55
На Волині затримали «кримінального авторитета» з Грузії
Сьогодні, 13:43
Не відповідає нормам: на Волині будинку сімейного типу, де виховують 9 дітей, шукають нове приміщення
Сьогодні, 13:25
Схожі новини
У місті на Волині перед залізничним переїздом сталася аварія. ФОТО У місті на Волині перед залізничним переїздом сталася аварія. ФОТО
03 грудень, 2020, 20:10
На Волині п'яний водій ВАЗу спричинив аварію. ВІДЕО На Волині п'яний водій ВАЗу спричинив аварію. ВІДЕО
26 листопад, 2020, 18:52
На Волині зіткнулись Jeep та Daewoo Lanos На Волині зіткнулись Jeep та Daewoo Lanos
Сьогодні, 13:01
У аварії в Нововолинську постраждало троє людей У аварії в Нововолинську постраждало троє людей
24 травень, 09:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпочинок на Азовському морі: ТОП-3 найбільш тихі курорти України*
27 травень, 16:30
 1
У Луцьку очистили русло Сапалаївки
Сьогодні, 14:10
 0
Куди піти у Луцьку на вихідних 29–30 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
У місті на Волині бус врізався у ВАЗ
Сьогодні, 13:55
 0
На Волині затримали «кримінального авторитета» з Грузії
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8