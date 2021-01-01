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На «Ягодині» затримали кур'єра, який хотів вивезти за кордон ювелірні прикраси часів Скіфської доби. ФОТО

На «Ягодині» затримали кур'єра, який хотів вивезти за кордон ювелірні прикраси часів Скіфської доби. ФОТО
Правоохоронці припинили незаконне вивезення з України ювелірних прикрас часів Скіфської доби. Ювілерні вироби мали вивезти через пункт пропуску «Ягодин».

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За попередніми даними слідства, на замовлення європейських клієнтів посередник домовився з кур’єром, який мав вивезти Скіфські золоті прикраси через пункт пропуску «Ягодин». Під час проходження митного контролю в особистих речах кур’єра виявили приховані 11 підвісок часів Скіфської доби, виготовлених з жовтого та білого золота.

Вилучені ювелірні вироби є унікальними і становлять культурну та історичну цінність для країни. Їх вивезення повинно відбуватись згідно із Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» та з дозволу відповідного центрального органу виконавчої влади .

Наразі проводяться слідчі дії та оперативні заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Після завершення досудового розслідування будуть вжиті заходи щодо передачі цінностей до Музейного фонду України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за сприяння Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та Волинської митниці Держмитслужби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

На «Ягодині» затримали кур'єра, який хотів вивезти за кордон ювелірні прикраси часів Скіфської доби. ФОТО
На «Ягодині» затримали кур'єра, який хотів вивезти за кордон ювелірні прикраси часів Скіфської доби. ФОТО
На «Ягодині» затримали кур'єра, який хотів вивезти за кордон ювелірні прикраси часів Скіфської доби. ФОТО
На «Ягодині» затримали кур'єра, який хотів вивезти за кордон ювелірні прикраси часів Скіфської доби. ФОТО
На «Ягодині» затримали кур'єра, який хотів вивезти за кордон ювелірні прикраси часів Скіфської доби. ФОТО
На «Ягодині» затримали кур'єра, який хотів вивезти за кордон ювелірні прикраси часів Скіфської доби. ФОТО
На «Ягодині» затримали кур'єра, який хотів вивезти за кордон ювелірні прикраси часів Скіфської доби. ФОТО


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Теги: унікальні ювелірні прикраси, Ягодин, кур'єр
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