Україна закрила небо для білоруських літаків з 29 травня
Сьогодні, 15:07
Уряд під час позачергового засідання 28 травня затвердив рішення щодо заборони використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах Республіки Білорусь.
Про це йдеться на сайті Урядовий портал.
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Так, у зв’язку з ситуацією, яка склалася 23 травня 2021 року під час виконання авіакомпанією Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс та з метою забезпечення безпеки польотів та пасажирів, Міністерству інфраструктури, Державній авіаційній службі разом з державним підприємством «Украерорух» з урахуванням рішення Кабінету Міністрів від 25 травня 2021 року було доручено встановити відповідну заборону з 00 год 00 хв 29 травня 2021 року.
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Про це йдеться на сайті Урядовий портал.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розповіли, що робити українцям, які застрягли в Білорусі
Так, у зв’язку з ситуацією, яка склалася 23 травня 2021 року під час виконання авіакомпанією Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс та з метою забезпечення безпеки польотів та пасажирів, Міністерству інфраструктури, Державній авіаційній службі разом з державним підприємством «Украерорух» з урахуванням рішення Кабінету Міністрів від 25 травня 2021 року було доручено встановити відповідну заборону з 00 год 00 хв 29 травня 2021 року.
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