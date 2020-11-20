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Україна закрила небо для білоруських літаків з 29 травня

Україна закрила небо для білоруських літаків з 29 травня
Уряд під час позачергового засідання 28 травня затвердив рішення щодо заборони використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах Республіки Білорусь.

Про це йдеться на сайті Урядовий портал.

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Так, у зв’язку з ситуацією, яка склалася 23 травня 2021 року під час виконання авіакомпанією Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс та з метою забезпечення безпеки польотів та пасажирів, Міністерству інфраструктури, Державній авіаційній службі разом з державним підприємством «Украерорух» з урахуванням рішення Кабінету Міністрів від 25 травня 2021 року було доручено встановити відповідну заборону з 00 год 00 хв 29 травня 2021 року.


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Теги: Україна, авіасполучення, білоруські літаки, заборона
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