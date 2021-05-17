Із 31 травня зупинять рух транспорту на частині проспекту Волі у Луцьку





Про це інформують на сайті мерії.



Відповідно до розпорядження Луцького міського голови від 17.05.2021, рух тролейбусів здійснюватиметься правою стороною від вулиці Шопена до Київського майдану, у зворотньому напрямку вони рухатимуться вулицею Глушець.



Рух міських автобусних маршрутів відбуватиметься вулицею Глушець.



Об’їзд приватного транспорту буде вулицями Глушець та Коперника.

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