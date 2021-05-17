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Із 31 травня зупинять рух транспорту на частині проспекту Волі у Луцьку

Із 31 травня зупинять рух транспорту на частині проспекту Волі у Луцьку
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на проспекті Волі, із 31 травня перекриють рух транспорту на ділянці дороги від вулиці Шопена до вулиці Вавилова.

Про це інформують на сайті мерії.

Відповідно до розпорядження Луцького міського голови від 17.05.2021, рух тролейбусів здійснюватиметься правою стороною від вулиці Шопена до Київського майдану, у зворотньому напрямку вони рухатимуться вулицею Глушець.

Рух міських автобусних маршрутів відбуватиметься вулицею Глушець.

Об’їзд приватного транспорту буде вулицями Глушець та Коперника.

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Теги: проспект Волі, перекриття руху, Луцьк
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