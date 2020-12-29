На Донбасі дівчина-підліток перейшла мінне поле, щоб втекти з окупації





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27 травня біля 23:00 на позиції Збройних сил України зі сторони так званої «ДНР» біля селища Верхньоторецька вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає у місті Горлівка та має паспорт так званої «Донецької народної республіки».



Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні.



Наразі дівчиною опікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. ЇЇ оглянули медики, тілесних ушкоджень не має. З дівчиною працюють психологи. До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Донецької області взяла під опіку 16-річну мешканку "ДНР", яка прийшла на лінію розмежування. Їй довелося перетнути мінні поля.Про це йдеться на сайті МВС.27 травня біля 23:00 на позиції Збройних сил України зі сторони так званої «ДНР» біля селища Верхньоторецька вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає у місті Горлівка та має паспорт так званої «Донецької народної республіки».Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні.Наразі дівчиною опікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. ЇЇ оглянули медики, тілесних ушкоджень не має. З дівчиною працюють психологи. До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.

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