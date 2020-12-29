вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Донбасі дівчина-підліток перейшла мінне поле, щоб втекти з окупації

На Донбасі дівчина-підліток перейшла мінне поле, щоб втекти з окупації
Поліція Донецької області взяла під опіку 16-річну мешканку "ДНР", яка прийшла на лінію розмежування. Їй довелося перетнути мінні поля.

Про це йдеться на сайті МВС.

27 травня біля 23:00 на позиції Збройних сил України зі сторони так званої «ДНР» біля селища Верхньоторецька вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає у місті Горлівка та має паспорт так званої «Донецької народної республіки».

Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні.

Наразі дівчиною опікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. ЇЇ оглянули медики, тілесних ушкоджень не має. З дівчиною працюють психологи. До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.
На Донбасі дівчина-підліток перейшла мінне поле, щоб втекти з окупації
На Донбасі дівчина-підліток перейшла мінне поле, щоб втекти з окупації

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «ДНР», окупація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в Стиру знайшли тіло чоловіка: поліція встановлює особу
Сьогодні, 16:47
Судитимуть чоловіків, які продавали на Волині незаконно зрубану деревину
Сьогодні, 16:46
На Донбасі дівчина-підліток перейшла мінне поле, щоб втекти з окупації
Сьогодні, 16:38
У нас немає кулуарних ігор, – депутатка про роботу Луцької райради
Сьогодні, 15:56
Із 31 травня зупинять рух транспорту на частині проспекту Волі у Луцьку
Сьогодні, 15:28
Схожі новини
Воїни ЗСУ почепили на бліндажі сепаратистів прапор України. ВІДЕО Воїни ЗСУ почепили на бліндажі сепаратистів прапор України. ВІДЕО
06 березень, 00:15
Організовувала «референдум»: на Донеччині засудили депутатку міської ради Організовувала «референдум»: на Донеччині засудили депутатку міської ради
29 грудень, 2020, 06:20
В українських архівах планують створити фонди періоду російської окупації В українських архівах планують створити фонди періоду російської окупації
15 жовтень, 2020, 05:15
У школу ходили босоніж, а з їжі мали лише хліб з цибулею, – волинянин про життя в окупації У школу ходили босоніж, а з їжі мали лише хліб з цибулею, – волинянин про життя в окупації
26 вересень, 2020, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпочинок на Азовському морі: ТОП-3 найбільш тихі курорти України*
27 травень, 16:30
 1
У Єгипті під час відпочинку помер ексглава Служби зовнішньої розвідки України
Сьогодні, 17:05
 0
Три міфи про багаторазові підгузки*
Сьогодні, 17:00
 0
У Луцьку в Стиру знайшли тіло чоловіка: поліція встановлює особу
Сьогодні, 16:47
 0
Судитимуть чоловіків, які продавали на Волині незаконно зрубану деревину
Сьогодні, 16:46
 0
Медіа
відео
1/8