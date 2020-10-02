Судитимуть чоловіків, які продавали на Волині незаконно зрубану деревину





Своїми злочинними діями зловмисники спричинили збитків державі на понад 300 тисяч гривень,



Поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили у фігурантів речові докази по справі. За скоєння незаконних порубок лісу, у тому числі таких, що спричинили тяжкі наслідки, вчинених організованою групою осіб, слідчі оголосили про підозру зловмисникам за ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою) ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Окрім того, одному із фігурантів оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 186 (грабіж) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.



Досудове слідство завершили. Обвинувальні акти разом із матеріалами кримінального провадження направлено до суду.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі детективи завершили кримінальне провадження щодо трьох рівненчан, які у вересні 2020 року здійснювали незаконні порубки дубів у лісах Тернопільської, Рівненської та Житомирської областей, зокрема і на об’єктах природно-заповідного фонду. Незаконно здобуту деревину збували на території Волинської області.Своїми злочинними діями зловмисники спричинили збитків державі на понад 300 тисяч гривень, повідомляє ГУНП у Волинській області.Поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили у фігурантів речові докази по справі. За скоєння незаконних порубок лісу, у тому числі таких, що спричинили тяжкі наслідки, вчинених організованою групою осіб, слідчі оголосили про підозру зловмисникам за ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою) ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Окрім того, одному із фігурантів оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 186 (грабіж) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.Досудове слідство завершили. Обвинувальні акти разом із матеріалами кримінального провадження направлено до суду.

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