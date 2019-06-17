У Луцьку в Стиру знайшли тіло чоловіка: поліція встановлює особу
Сьогодні, 16:47
У річці Стир поблизу мосту на вулиці Шевченка у Луцьку знайшли тіло чоловіка. Наразі поліцейські встановлюють особу померлого.
Тіло невідомого виявили 26 травня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Прикмети: особа чоловічої статі, приблизно 40-45 років, зріст 181 см., плотної тілобудови, волосся русяве.
Був одягнений: кофта у смужку синьо-червоного кольору, футболка сірого кольору, штани спортивні чорного кольору, нижня білизна сірого кольору, шкарпетки темно сірого кольору, кеди чорні з білими шнурівками.
При собі мав ключі з чіпом та брелком.
Громадянам, яким відома інформація про особу померлого, просять невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0665403692, 0502328242,0669238559 або 102.
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Тіло невідомого виявили 26 травня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Прикмети: особа чоловічої статі, приблизно 40-45 років, зріст 181 см., плотної тілобудови, волосся русяве.
Був одягнений: кофта у смужку синьо-червоного кольору, футболка сірого кольору, штани спортивні чорного кольору, нижня білизна сірого кольору, шкарпетки темно сірого кольору, кеди чорні з білими шнурівками.
При собі мав ключі з чіпом та брелком.
Громадянам, яким відома інформація про особу померлого, просять невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0665403692, 0502328242,0669238559 або 102.
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