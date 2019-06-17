У Луцьку в Стиру знайшли тіло чоловіка: поліція встановлює особу





Тіло невідомого виявили 26 травня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Прикмети: особа чоловічої статі, приблизно 40-45 років, зріст 181 см., плотної тілобудови, волосся русяве.



Був одягнений: кофта у смужку синьо-червоного кольору, футболка сірого кольору, штани спортивні чорного кольору, нижня білизна сірого кольору, шкарпетки темно сірого кольору, кеди чорні з білими шнурівками.



При собі мав ключі з чіпом та брелком.



Громадянам, яким відома інформація про особу померлого, просять невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0665403692, 0502328242,0669238559 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У річці Стир поблизу мосту на вулиці Шевченка у Луцьку знайшли тіло чоловіка. Наразі поліцейські встановлюють особу померлого.Тіло невідомого виявили 26 травня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.особа чоловічої статі, приблизно 40-45 років, зріст 181 см., плотної тілобудови, волосся русяве.Був одягнений: кофта у смужку синьо-червоного кольору, футболка сірого кольору, штани спортивні чорного кольору, нижня білизна сірого кольору, шкарпетки темно сірого кольору, кеди чорні з білими шнурівками.При собі мав ключі з чіпом та брелком.Громадянам, яким відома інформація про особу померлого, просять невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0665403692, 0502328242,0669238559 або 102.

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