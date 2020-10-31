У центрі Луцька відремонтують найгірший фасад

Ігор Поліщук повідомив, що оскільки триває ремонт проспекту Волі, доцільно привести до ладу фасад гімназії №4, мовляв, він найгірший із усіх будівель.



Про це мер розповів у традиційних підсумках тижня.



За словами Ігоря Поліщука, був оголошений тендер на ремонт фасаду, завдяки якому вдалося зекономити приблизно 40 % коштів, аніж було заявлено - витратять 2,4 мільйона гривень замість 4,5 мільйона.



"Найближчим часом підрядник приступатиме до роботи. Також ознайомимо громадськість із варіантами зовнішнього вигляду фасаду гімназії №4", - зазначив міський голова. Над проєктом працюватимуть ті ж проєктанти, що планували оновлення проспекту Волі для максимальної цілісності картини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський головаповідомив, що оскільки триває ремонт проспекту Волі, доцільно привести до ладу фасад гімназії №4, мовляв, він найгірший із усіх будівель.Про це мер розповів у традиційних підсумках тижня.За словами Ігоря Поліщука, був оголошений тендер на ремонт фасаду, завдяки якому вдалося зекономити приблизно 40 % коштів, аніж було заявлено - витратять 2,4 мільйона гривень замість 4,5 мільйона."Найближчим часом підрядник приступатиме до роботи. Також ознайомимо громадськість із варіантами зовнішнього вигляду фасаду гімназії №4", - зазначив міський голова. Над проєктом працюватимуть ті ж проєктанти, що планували оновлення проспекту Волі для максимальної цілісності картини.

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