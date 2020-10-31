У центрі Луцька відремонтують найгірший фасад
Сьогодні, 17:41
Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що оскільки триває ремонт проспекту Волі, доцільно привести до ладу фасад гімназії №4, мовляв, він найгірший із усіх будівель.
Про це мер розповів у традиційних підсумках тижня.
За словами Ігоря Поліщука, був оголошений тендер на ремонт фасаду, завдяки якому вдалося зекономити приблизно 40 % коштів, аніж було заявлено - витратять 2,4 мільйона гривень замість 4,5 мільйона.
"Найближчим часом підрядник приступатиме до роботи. Також ознайомимо громадськість із варіантами зовнішнього вигляду фасаду гімназії №4", - зазначив міський голова. Над проєктом працюватимуть ті ж проєктанти, що планували оновлення проспекту Волі для максимальної цілісності картини.
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Про це мер розповів у традиційних підсумках тижня.
За словами Ігоря Поліщука, був оголошений тендер на ремонт фасаду, завдяки якому вдалося зекономити приблизно 40 % коштів, аніж було заявлено - витратять 2,4 мільйона гривень замість 4,5 мільйона.
"Найближчим часом підрядник приступатиме до роботи. Також ознайомимо громадськість із варіантами зовнішнього вигляду фасаду гімназії №4", - зазначив міський голова. Над проєктом працюватимуть ті ж проєктанти, що планували оновлення проспекту Волі для максимальної цілісності картини.
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