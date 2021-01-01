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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 29 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 29 травня
У Волинській області завтра, 29 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 15-17° тепла.

У Луцьку завтра, 29 травня, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 15-17° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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