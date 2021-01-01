Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 29 травня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 15-17° тепла.



У Луцьку завтра, 29 травня, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 15-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 29 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 15-17° тепла.У Луцьку завтра, 29 травня, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 15-17° тепла.

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