вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині відкрили амбулаторію, що обслуговуватиме майже 2 тисячі сільського населення.ФОТО

На Волині відкрили амбулаторію, що обслуговуватиме майже 2 тисячі сільського населення.ФОТО
Сьогодні, 28 травня, відбулося урочисте відкриття амбулаторії, реконструйованої з колишнього ФАПу, у селі Залізниця нині Камінь-Кашарського району (Любешівського за старим адмінтериторіальним устроєм).

Про це інформує Управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.

Будівельні роботи з реконструкції у медзакладі сільської медицини проводились за кошти державної субвенції у рамках субпроєкту Міжнародного банку реконструкції та розвитку проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».

Так з державного бюджету на це спрямували понад 4,5 млн грн.
Нині тут працюватиме 1 сімейний лікар, акушерка та 3 медсестри. Обслуговуватиме амбулаторія 1900 людей із трьох найближчих сіл. Згодом тут планують для зручності відкрити ще й аптечний пункт. Також тут повністю дотримані вимоги інклюзивності.

Для послуг пацієнтів працюватимуть кабінет функціональної діагностики, оглядова, процедурний кабінет та кімната денного стаціонару.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Залізниця, амбулаторія відкриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Абсолютно неадекватні рекомендації»: луцький міський голова про рішення НСЗУ згортати ковідні лікарні
Сьогодні, 21:45
На Волині відкрили амбулаторію, що обслуговуватиме майже 2 тисячі сільського населення.ФОТО
Сьогодні, 21:10
Болгарія змінила умови в'їзду для українців з 1 червня
Сьогодні, 20:40
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 29 травня
Сьогодні, 20:00
Судили волинянина, який їздив п'яним за кермом і тицяв хабар поліцейським
Сьогодні, 19:32
Схожі новини
На Камінь-Каширщині запрацювала нова сучасна амбулаторія. ФОТО На Камінь-Каширщині запрацювала нова сучасна амбулаторія. ФОТО
Сьогодні, 12:55
Небайдужих просять допомогти cім'ї з Волині, у якої вогонь знищив будинок Небайдужих просять допомогти cім'ї з Волині, у якої вогонь знищив будинок
25 травень, 17:34
Проєкт майже на 100 мільйонів: у Ковелі оновлюватимуть найстаріший шляхопровід над залізницею Проєкт майже на 100 мільйонів: у Ковелі оновлюватимуть найстаріший шляхопровід над залізницею
20 травень, 18:05
Молодики з Волині викрали із залізничної колії рельсу, болти та підкладку Молодики з Волині викрали із залізничної колії рельсу, болти та підкладку
18 травень, 11:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпочинок на Азовському морі: ТОП-3 найбільш тихі курорти України
27 травень, 16:30
 1
«Абсолютно неадекватні рекомендації»: луцький міський голова про рішення НСЗУ згортати ковідні лікарні
Сьогодні, 21:45
 0
На Волині відкрили амбулаторію, що обслуговуватиме майже 2 тисячі сільського населення.ФОТО
Сьогодні, 21:10
 0
Болгарія змінила умови в'їзду для українців з 1 червня
Сьогодні, 20:40
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 29 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8