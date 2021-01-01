На Волині відкрили амбулаторію, що обслуговуватиме майже 2 тисячі сільського населення.ФОТО





Про це



Будівельні роботи з реконструкції у медзакладі сільської медицини проводились за кошти державної субвенції у рамках субпроєкту Міжнародного банку реконструкції та розвитку проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».



Так з державного бюджету на це спрямували понад 4,5 млн грн.

Нині тут працюватиме 1 сімейний лікар, акушерка та 3 медсестри. Обслуговуватиме амбулаторія 1900 людей із трьох найближчих сіл. Згодом тут планують для зручності відкрити ще й аптечний пункт. Також тут повністю дотримані вимоги інклюзивності.



Для послуг пацієнтів працюватимуть кабінет функціональної діагностики, оглядова, процедурний кабінет та кімната денного стаціонару.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 28 травня, відбулося урочисте відкриття амбулаторії, реконструйованої з колишнього ФАПу, у селі Залізниця нині Камінь-Кашарського району (Любешівського за старим адмінтериторіальним устроєм).Про це інформує Управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.Будівельні роботи з реконструкції у медзакладі сільської медицини проводились за кошти державної субвенції у рамках субпроєкту Міжнародного банку реконструкції та розвитку проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».Так з державного бюджету на це спрямували понад 4,5 млн грн.Нині тут працюватиме 1 сімейний лікар, акушерка та 3 медсестри. Обслуговуватиме амбулаторія 1900 людей із трьох найближчих сіл. Згодом тут планують для зручності відкрити ще й аптечний пункт. Також тут повністю дотримані вимоги інклюзивності.Для послуг пацієнтів працюватимуть кабінет функціональної діагностики, оглядова, процедурний кабінет та кімната денного стаціонару.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію