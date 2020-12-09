«Абсолютно неадекватні рекомендації»: луцький міський голова про рішення НСЗУ згортати ковідні лікарні





«Поки що згортати луцькі лікарні, де лікують хворих на COVID-19, рано», – таку думку висловив міський голова Ігор Поліщук під час традиційних



Адже згідно з рекомендаціями Національної служби здоров’я України щодо оптимізації закладів, що надають допомогу хворим на COVID-19, із переліку медичних закладів таких закладів запропоновано виключити Волинську обласну клінічну лікарню, тимчасовий госпіталь на базі пологового будинку та Луцьку міську клінічну лікарню.



Натомість базовими залишають Волинську обласну інфекційну лікарню і Луцьку Центральну районну лікарню. На думку Ігоря Поліщука такі рішення НСОЗУ спричинені бажанням зекономити кошти і є абсолютно непрофесійні і неадекватні.



«Поясню чому. У нас місяць тому спостерігався пік третьої хвилі коронавірусу, - пояснює міський голова. - Повністю була заповнена лікарня в Боголюбах , 90% ліжок із киснем у тимчасовому госпіталі були зайняті, а в інфекційній лікарні вільними залишалися 5-10 ліжок. Тому виключення волинських медичних закладів із переліку ковідних лікарень у разі чергової хвилі пандемії призведе до того, що не буде нам де лікувати людей. А Луцька центральна районна лікарня взагалі з технічних причин не може бути базовою, для лікування хворих на COVID-19, тому що там відсутня система централізованого постачання кисню».



Тому, як зазначив міський голова, у середу на сесії міськради депутати звернулися до Кабінету Міністрів, до Міністерства охорони здоров ’я до народних депутатів з проханням не допустити такої оптимізації. І уже у четвер з’явилася інформація , що ніби то обласну лікарню залишають.



«Але щодо тимчасового госпіталю та клінічного пологового будинку ситуація не змінилася, - пояснює мер Луцька.- Тому ми будемо працювати над тим, аби ці заклади залишилися. Адже жоден вірусолог чи інфекціоніст не може точно вказати причинно-наслідковий зв’язок, через який розпочинається нова хвиля коронавірусу. Ми не знаємо, коли розпочнеться чергова хвиля. Вона може розпочатися восени, а може – і в липні чи в серпні. Тому ми повинні бути постійно готові, а не починати закривати ковідні лікарні, які врятували сотні або й тисячі життів».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі депутати та міська влада занепокоєні рішенням Національної служби здоров’я України про виключення з переліку медичних закладів, які надають допомогу хворим на COVID-19, тимчасового ковідного госпіталю і Луцької міської клінічної лікарні.«Поки що згортати луцькі лікарні, де лікують хворих на COVID-19, рано», – таку думку висловив міський головапід час традиційних щотижневих підсумків . Це питання розглядалося і на сесії міськради.Адже згідно з рекомендаціями Національної служби здоров’я України щодо оптимізації закладів, що надають допомогу хворим на COVID-19, із переліку медичних закладів таких закладів запропоновано виключити Волинську обласну клінічну лікарню, тимчасовий госпіталь на базі пологового будинку та Луцьку міську клінічну лікарню.Натомість базовими залишають Волинську обласну інфекційну лікарню і Луцьку Центральну районну лікарню. На думку Ігоря Поліщука такі рішення НСОЗУ спричинені бажанням зекономити кошти і є абсолютно непрофесійні і неадекватні.«Поясню чому. У нас місяць тому спостерігався пік третьої хвилі коронавірусу, - пояснює міський голова. - Повністю була заповнена лікарня в Боголюбах , 90% ліжок із киснем у тимчасовому госпіталі були зайняті, а в інфекційній лікарні вільними залишалися 5-10 ліжок. Тому виключення волинських медичних закладів із переліку ковідних лікарень у разі чергової хвилі пандемії призведе до того, що не буде нам де лікувати людей. А Луцька центральна районна лікарня взагалі з технічних причин не може бути базовою, для лікування хворих на COVID-19, тому що там відсутня система централізованого постачання кисню».Тому, як зазначив міський голова, у середу на сесії міськради депутати звернулися до Кабінету Міністрів, до Міністерства охорони здоров ’я до народних депутатів з проханням не допустити такої оптимізації. І уже у четвер з’явилася інформація , що ніби то обласну лікарню залишають.«Але щодо тимчасового госпіталю та клінічного пологового будинку ситуація не змінилася, - пояснює мер Луцька.- Тому ми будемо працювати над тим, аби ці заклади залишилися. Адже жоден вірусолог чи інфекціоніст не може точно вказати причинно-наслідковий зв’язок, через який розпочинається нова хвиля коронавірусу. Ми не знаємо, коли розпочнеться чергова хвиля. Вона може розпочатися восени, а може – і в липні чи в серпні. Тому ми повинні бути постійно готові, а не починати закривати ковідні лікарні, які врятували сотні або й тисячі життів».

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