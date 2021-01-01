На Волині передчасно помер учасник АТО

Сергія Новака.



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Сергій став на захист України одним із перших, коли ворог посягнув на її територіальну цілісність, незалежність, на наше мирне життя. Тоді міг передчасно повернутися з передової лінії вогню, скориставшись статусом багатодітного батька, але не зрадив своїй чоловічій гідності.



На війну Сергій Новак пішов 27 травня 2014 року. То був день його народження. Разом із головою Горохівської організації «Спілка учасників АТО «Щит» Миколою Бернадським воював під псевдо «Карбюратор» у складі батальйону територіальної оборони «Волинь» 100 днів у Дебальцево, під Горлівкою… З пекла війни повернувся живий, а волею випадку зійшов із земної дороги цьогоріч, наступного дня після своїх іменин, в які йому виповнилося 37 років.



Поховають Сергія 29 травня в його рідних Пильган. Вмивається сльозами мати покійного, яка потерпає від важкої хвороби. Побратима проведуть останньою земною дорогою члени «Щита», які адресують щире співчуття його родині, і просять усіх, хто знав і поважав цього чоловіка за його доброзичливість і готовність бути поруч у біді, приїхати щоб востаннє віддати йому данину своєї вдячності й поваги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 травня, о 7.00 годині ранку, раптово не стало учасника АТО і ООС, уродженця с. Пильгани Мар’янівської територіальної громадиПро це повідомляє volyn.com.uа. Сергій став на захист України одним із перших, коли ворог посягнув на її територіальну цілісність, незалежність, на наше мирне життя. Тоді міг передчасно повернутися з передової лінії вогню, скориставшись статусом багатодітного батька, але не зрадив своїй чоловічій гідності.На війну Сергій Новак пішов 27 травня 2014 року. То був день його народження. Разом із головою Горохівської організації «Спілка учасників АТО «Щит»воював під псевдо «Карбюратор» у складі батальйону територіальної оборони «Волинь» 100 днів у Дебальцево, під Горлівкою… З пекла війни повернувся живий, а волею випадку зійшов із земної дороги цьогоріч, наступного дня після своїх іменин, в які йому виповнилося 37 років.Поховають Сергія 29 травня в його рідних Пильган. Вмивається сльозами мати покійного, яка потерпає від важкої хвороби. Побратима проведуть останньою земною дорогою члени «Щита», які адресують щире співчуття його родині, і просять усіх, хто знав і поважав цього чоловіка за його доброзичливість і готовність бути поруч у біді, приїхати щоб востаннє віддати йому данину своєї вдячності й поваги.

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