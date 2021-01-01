«Діназ» переміг «Волинь-2» у 24 турі Другої ліги





Про перебіг матчу



У звітному поєдинку «Волинь-2» не мала настільки катастрофічної кадрової ситуації, як в матчі з «Оболонню-2». Утім, досвідчені суперники одразу ж захопили ініціативу в грі. Уже на перших хвилинах Артем Бафталовський пробив вище з перспективного штрафного, а потім нашому голкіперу Владиславу Савченку довелося самовіддано рятувати ворота під час забігу Олександра Апанчука.



На 20-й хвилині гості могли реально відкривати рахунок, однак Олександр Гарбар головою пробив повз дальній кут наших воріт.



А у середині тайму ініціативу перехопили підопічні Альберта Шахова. Спочатку Станіслав Кристін зі штрафного закрутив м’яч у дальню «дев’ятку», а там його виловив Іван Крикнін, а вже за хвилину просто нереальний момент не використав Богдан Кобзар, який після флангового навісу Дмитра Янчука пробив повз фактично порожні ворота гостей.



Здавалося, що «Волинь-2» продовжить у тому ж дусі, однак за три хвилини гості заробили право на пенальті – дивно, зважаючи на те, що за хвилину до одинадцятиметрового такий самий міг заробити Кобзар у карній зоні суперників…



У підсумку, Олексій Бриженко чітко реалізував вирок арбітра, а гості повели – 0:1. Скориставшись «нокдауном» волинян, гості організували ще декілька гольових нагод, які не реалізували Бафталовський та Гарбар, однак на 34-й хвилині гравці «Діназу» таки досягли свого – після подачі з кутового ударом головою відзначився Апанчук, який і встановив кінцевий рахунок тайму – 0:2.



У «Волині» було чимало кадрових труднощів – ще у першому таймі на поле вимушено вийшли Денис Теслюк та Дмитро Максимчук. Утім, піднесені після першого тайму, волиняни здорового розпочали другий – після подачі кутового на ближній стійці найвище вистрибнув Максим Сасовський, який переправив «кулястого» у ворота – 1:2. Уже за декілька хвилин він міг відзначитися знову у схожій ситуації, однак цього разу під його удар підставився захисник гостей.



Гравці «Діназу» зрозуміли, що так можна і втратити перемогу, і спочатку Апанчук головою після флангової подачі пробив повз ворота, однак після цього такий самий момент зумів реалізувати без шансів для Савченка – 1:3. Деморалізовані гравці «Волині-2» хотіли врятувати матч, однак забити бодай ще один гол престижу так і не змогли.



Ще одна поразка «Волині-2», за яку молоді «Хрестоносці» намагатимуться реабілітуватися уже в гостьовому матчі проти «Буковини» 4 червня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У матчі 24-го туру української Другої ліги вишгородський «Діназ» переграв дубль луцької «Волині».Про перебіг матчу інформує пресслужба луцьких футболістів.У звітному поєдинку «Волинь-2» не мала настільки катастрофічної кадрової ситуації, як в матчі з «Оболонню-2». Утім, досвідчені суперники одразу ж захопили ініціативу в грі. Уже на перших хвилинахпробив вище з перспективного штрафного, а потім нашому голкіперудовелося самовіддано рятувати ворота під час забігуНа 20-й хвилині гості могли реально відкривати рахунок, однакголовою пробив повз дальній кут наших воріт.А у середині тайму ініціативу перехопили підопічні. Спочаткузі штрафного закрутив м’яч у дальню «дев’ятку», а там його виловив І, а вже за хвилину просто нереальний момент не використав, який після флангового навісупробив повз фактично порожні ворота гостей.Здавалося, що «Волинь-2» продовжить у тому ж дусі, однак за три хвилини гості заробили право на пенальті – дивно, зважаючи на те, що за хвилину до одинадцятиметрового такий самий міг заробити Кобзар у карній зоні суперників…У підсумку,чітко реалізував вирок арбітра, а гості повели – 0:1. Скориставшись «нокдауном» волинян, гості організували ще декілька гольових нагод, які не реалізувалита, однак на 34-й хвилині гравці «Діназу» таки досягли свого – після подачі з кутового ударом головою відзначився Апанчук, який і встановив кінцевий рахунок тайму – 0:2.У «Волині» було чимало кадрових труднощів – ще у першому таймі на поле вимушено вийшлита. Утім, піднесені після першого тайму, волиняни здорового розпочали другий – після подачі кутового на ближній стійці найвище вистрибнув, який переправив «кулястого» у ворота – 1:2. Уже за декілька хвилин він міг відзначитися знову у схожій ситуації, однак цього разу під його удар підставився захисник гостей.Гравці «Діназу» зрозуміли, що так можна і втратити перемогу, і спочаткуголовою після флангової подачі пробив повз ворота, однак після цього такий самий момент зумів реалізувати без шансів для Савченка – 1:3. Деморалізовані гравці «Волині-2» хотіли врятувати матч, однак забити бодай ще один гол престижу так і не змогли.Ще одна поразка «Волині-2», за яку молоді «Хрестоносці» намагатимуться реабілітуватися уже в гостьовому матчі проти «Буковини» 4 червня.

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