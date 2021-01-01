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29 травня на Волині: гортаючи календар

29 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 29 травня, у світі відзначають Міжнародний день миротворців та Всесвітній день здорового травлення, а в Україні святкують День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження.

Сьогодні відзначає день народження голова правління ПАТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя.

Також день народження 29 травня у головного лікаря Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини Володимира Алєйнікова. Вітаємо їх і бажаємо здоров’я, злагоди у житті та успіхів у роботі.

У суботу, 29 травня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Георгій, Федір, Богуслав, Максим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не рекомендується користуватися ложками. Наші предки вірили, що у цей день можна "зачерпнути" біду.
• Суворо заборонено майбутній свекрусі допомагати сьогодні нареченій з вибором весільної сукні.
• Якщо на цю суботу призначене одруження, молодому подружжю не слід надягати чужі обручки.

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