29 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 29 травня, у світі відзначають Міжнародний день миротворців та Всесвітній день здорового травлення, а в Україні святкують День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження.
Сьогодні відзначає день народження голова правління ПАТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя.
Також день народження 29 травня у головного лікаря Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини Володимира Алєйнікова. Вітаємо їх і бажаємо здоров’я, злагоди у житті та успіхів у роботі.
У суботу, 29 травня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Георгій, Федір, Богуслав, Максим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не рекомендується користуватися ложками. Наші предки вірили, що у цей день можна "зачерпнути" біду.
• Суворо заборонено майбутній свекрусі допомагати сьогодні нареченій з вибором весільної сукні.
• Якщо на цю суботу призначене одруження, молодому подружжю не слід надягати чужі обручки.
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Сьогодні відзначає день народження голова правління ПАТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя.
Також день народження 29 травня у головного лікаря Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини Володимира Алєйнікова. Вітаємо їх і бажаємо здоров’я, злагоди у житті та успіхів у роботі.
У суботу, 29 травня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Георгій, Федір, Богуслав, Максим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не рекомендується користуватися ложками. Наші предки вірили, що у цей день можна "зачерпнути" біду.
• Суворо заборонено майбутній свекрусі допомагати сьогодні нареченій з вибором весільної сукні.
• Якщо на цю суботу призначене одруження, молодому подружжю не слід надягати чужі обручки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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