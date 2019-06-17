вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську буде сучасний сквер поблизу озера: Уряд вже виділив кошти.ФОТО

У Нововолинську буде сучасний сквер поблизу озера: Уряд вже виділив кошти.ФОТО
Уряд виділив 300 тисяч гривень на облаштування скверової зони біля озера у Нововолинську. Про це пишу видання БУГ.

За сприяння народного депутата Ігоря Гузя Уряд виділив 300 тисяч гривень для початку робіт з реконструкції скверової зони біля озера у Нововолинську.

Про це розповів нардеп Ігор Гузь на зустрічі з міським головою Борисом Карпусем.

Першим кроком до облаштування території озера – створення проектно-кошторисної документації та візуалізація проєкту. А восени планують розпочати роботи з вирівнювання землі, облаштування доріжок.

На зустрічі, зокрема, обговорили майбутнє стратегічне планування зони відпочинку. Ігор Гузь поділився своїм баченням концепції, це має бути сучасний і безпечний парк. Мають бути викладені бруківкою доріжки, освітлення, лавочки, смітники та альтанки.

Буде сучасна спортивна зона із футбольним та волейбольним майданчиками, тенісними столами. Планують збільшити дитячий майданчик та кількість тренажерів. Зробити зону для смаження шашлику із мангалами та столами. Облаштувати туалет, питні фонтанчики. Також має бути відеонагляд.

“Потрібно робити якісно та надовго. Це має бути сучасний, доглянутий і безпечний парк”, – зазначив нардеп.

Стосовно самого озера, в подальшому його хочуть очистити, зробити проточним. Облаштувати навколо нього тротуарну доріжку, місце для рибаків, пірс та піщаний пляж.

На реалізацію проєкту частину коштів виділять з державного бюджету. Точні суми будуть відомі після зроблення ПКД.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ГУзь, сквер у Нововолинську, відновлення озера
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську буде сучасний сквер поблизу озера: Уряд вже виділив кошти.ФОТО
Сьогодні, 01:27
Виплати при народженні дитини зростуть до 50 тисяч гривень: закон внесли в Раду
Сьогодні, 00:27
29 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Діназ» переміг «Волинь-2» у 24 турі Другої ліги
28 травень, 23:14
На Волині передчасно помер учасник АТО
28 травень, 22:12
Схожі новини
Володимир-Волинський хочуть перейменувати: нардеп ініціює, мер підтримує Володимир-Волинський хочуть перейменувати: нардеп ініціює, мер підтримує
18 травень, 21:18
В окрузі №19 на Волині лідирує Ігор Гузь В окрузі №19 на Волині лідирує Ігор Гузь
17 червень, 2019, 11:25
Волинські ФАПи завдяки нардепу отримають велосипеди та медичні сумки Волинські ФАПи завдяки нардепу отримають велосипеди та медичні сумки
21 липень, 2017, 14:25
Люди мають знати, чи «не відмазали» від покарання екс-голову Любомльської РДА, - Гузь Люди мають знати, чи «не відмазали» від покарання екс-голову Любомльської РДА, - Гузь
19 липень, 2017, 12:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську буде сучасний сквер поблизу озера: Уряд вже виділив кошти.ФОТО
Сьогодні, 01:27
 0
Виплати при народженні дитини зростуть до 50 тисяч гривень: закон внесли в Раду
Сьогодні, 00:27
 0
29 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Діназ» переміг «Волинь-2» у 24 турі Другої ліги
28 травень, 23:14
 0
На Волині передчасно помер учасник АТО
28 травень, 22:12
 0
Медіа
відео
1/8