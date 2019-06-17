У Нововолинську буде сучасний сквер поблизу озера: Уряд вже виділив кошти.ФОТО





За сприяння народного депутата Ігоря Гузя Уряд виділив 300 тисяч гривень для початку робіт з реконструкції скверової зони біля озера у Нововолинську.



Про це розповів нардеп Ігор Гузь на зустрічі з міським головою Борисом Карпусем.



Першим кроком до облаштування території озера – створення проектно-кошторисної документації та візуалізація проєкту. А восени планують розпочати роботи з вирівнювання землі, облаштування доріжок.



На зустрічі, зокрема, обговорили майбутнє стратегічне планування зони відпочинку. Ігор Гузь поділився своїм баченням концепції, це має бути сучасний і безпечний парк. Мають бути викладені бруківкою доріжки, освітлення, лавочки, смітники та альтанки.



Буде сучасна спортивна зона із футбольним та волейбольним майданчиками, тенісними столами. Планують збільшити дитячий майданчик та кількість тренажерів. Зробити зону для смаження шашлику із мангалами та столами. Облаштувати туалет, питні фонтанчики. Також має бути відеонагляд.



“Потрібно робити якісно та надовго. Це має бути сучасний, доглянутий і безпечний парк”, – зазначив нардеп.



Стосовно самого озера, в подальшому його хочуть очистити, зробити проточним. Облаштувати навколо нього тротуарну доріжку, місце для рибаків, пірс та піщаний пляж.



На реалізацію проєкту частину коштів виділять з державного бюджету. Точні суми будуть відомі після зроблення ПКД.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд виділив 300 тисяч гривень на облаштування скверової зони біля озера у Нововолинську. Про це пишу видання БУГ За сприяння народного депутатаУряд виділив 300 тисяч гривень для початку робіт з реконструкції скверової зони біля озера у Нововолинську.Про це розповів нардеп Ігор Гузь на зустрічі з міським головоюПершим кроком до облаштування території озера – створення проектно-кошторисної документації та візуалізація проєкту. А восени планують розпочати роботи з вирівнювання землі, облаштування доріжок.На зустрічі, зокрема, обговорили майбутнє стратегічне планування зони відпочинку. Ігор Гузь поділився своїм баченням концепції, це має бути сучасний і безпечний парк. Мають бути викладені бруківкою доріжки, освітлення, лавочки, смітники та альтанки.Буде сучасна спортивна зона із футбольним та волейбольним майданчиками, тенісними столами. Планують збільшити дитячий майданчик та кількість тренажерів. Зробити зону для смаження шашлику із мангалами та столами. Облаштувати туалет, питні фонтанчики. Також має бути відеонагляд.“Потрібно робити якісно та надовго. Це має бути сучасний, доглянутий і безпечний парк”, – зазначив нардеп.Стосовно самого озера, в подальшому його хочуть очистити, зробити проточним. Облаштувати навколо нього тротуарну доріжку, місце для рибаків, пірс та піщаний пляж.На реалізацію проєкту частину коштів виділять з державного бюджету. Точні суми будуть відомі після зроблення ПКД.

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