В Україні зростають борги із зарплат: повідомили, яка заборгованість на Волині





В Україні станом на 1 травня 2021 року заборгованість із виплати заробітної плати збільшилася на 5,4% в порівнянні з 1 квітня до 3 567,552 млн гривень. Про це



"На початок травня цього року основна частка суми заборгованості припадала на промисловість (77,7%), професійну, наукову та технічну діяльність (7,2%)", - йдеться в повідомленні відомства.



Так, згідно з даними Держстату, найбільша заборгованість з виплати заробітної плати на 1 травня поточного року була зафіксована в:



- Донецькій області - 828,073 млн гривень,

- Харківській - 476,444 млн гривень,

- Києві - 459,914 млн гривень.



На Волині заборгованість із заробітної плати за січень–квітень 2021року становить 45млн88тисяч гривень.

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