Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА

Нова глава областібула директором департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації.Президент Українипризначив Марію Чорну головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Відповідний указ №214 / 2021 глава держави підписав напередодні 27 травня, повідомляє прес-служба Офісу президента.Президент зустрівся з новопризначеною головою ОДА в п'ятницю, 28 травня, і вручив їй службове посвідчення.Марія Чорна народилася в 1974 році в Кіровоградській області. Вона закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (педагогіка і методика середньої освіти, українська мова та література), а також Кіровоградський національний технічний університет (управління фінансово-економічною безпекою).З 2002 по 2011 рік працювала на різних посадах у Компаніївській РДА Кіровоградської області. У серпні 2011-го була призначена заступником начальника Головного управління агропромислового розвитку - начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА.З 2020 року обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.