Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА
Сьогодні, 04:21
Нова глава області Марія Чорна була директором департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації.
Президент України Володимир Зеленський призначив Марію Чорну головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Відповідний указ №214 / 2021 глава держави підписав напередодні 27 травня, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Президент зустрівся з новопризначеною головою ОДА в п'ятницю, 28 травня, і вручив їй службове посвідчення.
Марія Чорна народилася в 1974 році в Кіровоградській області. Вона закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (педагогіка і методика середньої освіти, українська мова та література), а також Кіровоградський національний технічний університет (управління фінансово-економічною безпекою).
З 2002 по 2011 рік працювала на різних посадах у Компаніївській РДА Кіровоградської області. У серпні 2011-го була призначена заступником начальника Головного управління агропромислового розвитку - начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА.
З 2020 року обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.
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Президент України Володимир Зеленський призначив Марію Чорну головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Відповідний указ №214 / 2021 глава держави підписав напередодні 27 травня, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Президент зустрівся з новопризначеною головою ОДА в п'ятницю, 28 травня, і вручив їй службове посвідчення.
Марія Чорна народилася в 1974 році в Кіровоградській області. Вона закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (педагогіка і методика середньої освіти, українська мова та література), а також Кіровоградський національний технічний університет (управління фінансово-економічною безпекою).
З 2002 по 2011 рік працювала на різних посадах у Компаніївській РДА Кіровоградської області. У серпні 2011-го була призначена заступником начальника Головного управління агропромислового розвитку - начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА.
З 2020 року обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.
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