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Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА

Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА
Нова глава області Марія Чорна була директором департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації.

Президент України Володимир Зеленський призначив Марію Чорну головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Відповідний указ №214 / 2021 глава держави підписав напередодні 27 травня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент зустрівся з новопризначеною головою ОДА в п'ятницю, 28 травня, і вручив їй службове посвідчення.

Марія Чорна народилася в 1974 році в Кіровоградській області. Вона закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (педагогіка і методика середньої освіти, українська мова та література), а також Кіровоградський національний технічний університет (управління фінансово-економічною безпекою).

З 2002 по 2011 рік працювала на різних посадах у Компаніївській РДА Кіровоградської області. У серпні 2011-го була призначена заступником начальника Головного управління агропромислового розвитку - начальником управління економічної політики Кіровоградської ОДА.

З 2020 року обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

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Теги: Марія Чорна, Кіровоградська ОДА, призначення, Зеленський
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