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Не вистачає двох учнів для отримання держсубвенції: школу в громаді на Волині планують перепрофілювати.ВІДЕО

Не вистачає двох учнів для отримання держсубвенції: школу в громаді на Волині планують перепрофілювати.ВІДЕО
Загальноосвітню школу І-ІІ ступеня у селі Линів Володимир-Волинського району хочуть переформатувати у заклад початкової ланки. Перевести середню ланку – учнів 5-9-х класів – планують за 5 кілометрів, у сусіднє село Бубнів, розповіла Суспільному староста села Надія Поліщук.

Цього навчального року у школі навчаються 27 учнів та функціонують чотири класи: перший, третій, шостий і сьомий. Щодо педагогічного колективу, то працює вісім педагогів і сім техпрацівників.

Якщо Линівська школа змінить статус, тоді в закладі залишаться школярі 1-4 класів. Зі слів старости, утримання одного школяра сягає кількох десятків тисяч гривень, тож це фінансове навантаження лягає на місцевий бюджет.

Линівська школа добре укомплектована і кадрами, і обладнанням, і всім необхідним, говорить директорка навчального закладу Лілія Мельник. Каже: єдина проблема – невелика кількість учнів.

У сусідній школі, куди планують перевести учнів середньої ланки, немає спортзалу, розповіла вчителька фізкультури Анна Нижник.

На збори щодо переведення учнів середньої ланки до Бубнівської школи зібралися місцеві жителі та колектив Линівської загальноосвітньої школи. Така необхідність виникла, бо під час навчального року в одному з класів зменшилася кількість учнів, розповів заступник Локачинського селищного голови Тарас Хом'як.

"Цей клас закриють. Тоді усього в школі залишиться 23 дитини. Не вистачатиме двох учнів, аби отримувати освітню субвенцію", – зазначив посадовець.

Школа в селі Бубнів готова прийняти нових учнів, додав заступник Локачинського селищного голови. Рішення про оптимізацію Линівської ухвалюватимуть на сесійному засіданні.

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Теги: школа, Линів, перепрофілювання
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