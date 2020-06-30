Кому лікарі не радять їсти молоду картоплю





В першу чергу, в молодій картоплі може бути багато нітратів, так як її вирощують в прискореному темпі, щоб встигнути в сезон.



Найбільше небезпечної речовини в шкірці картоплі. Але одночасно саме шкірка містить максимальну кількість корисних речовин. Якщо ви впевнені у виробнику, а можливо самі виростили овоч на городі, то не зскрібайте шкірку занадто ретельно, а краще – готуйте прямо в ній.



А ось куплений на ринку овоч краще замочити в холодній воді на півгодини. Такий спосіб допоможе зменшити кількість шкідливих речовин на чверть.



Не рекомендується зловживати картоплею хворим з серйозними формами діабету, а також дітям, вагітним і годуючим жінкам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже зараз з приходом тепла в Україну можна знайти на прилавках магазинів і на ринках молоду картоплю. Молоду картоплю люблять багато, але лікарі попереджають, що така картопля корисна не для всіх, а деяким і зовсім протипоказана. Про це повідомляє Главред В першу чергу, в молодій картоплі може бути багато нітратів, так як її вирощують в прискореному темпі, щоб встигнути в сезон.Найбільше небезпечної речовини в шкірці картоплі. Але одночасно саме шкірка містить максимальну кількість корисних речовин. Якщо ви впевнені у виробнику, а можливо самі виростили овоч на городі, то не зскрібайте шкірку занадто ретельно, а краще – готуйте прямо в ній.А ось куплений на ринку овоч краще замочити в холодній воді на півгодини. Такий спосіб допоможе зменшити кількість шкідливих речовин на чверть.Не рекомендується зловживати картоплею хворим з серйозними формами діабету, а також дітям, вагітним і годуючим жінкам.

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