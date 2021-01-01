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Луцький депутат переконаний, що біля центрального парку повинен бути сучасний стадіон

Луцький депутат переконаний, що біля центрального парку повинен бути сучасний стадіон
Депутат Луцької міської ради, бізнесмен Андрій Разумовський вважає, що біля Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки не вистачає стадіону, адже у місті багато людей займаються спортом.

Про це стало відомо із програми «Позиція» на 12 каналі 27 травня.

За його словами, дамби, яку нещодавно оновили, не достатньо.
«Я час від часу бігаю. Мені дуже подобається дамба, але вона має 900 метрів. Дасть Бог, вона продовжиться до Тещиного язика і буде хоча би 2 кілометри», – каже обранець.

«Але загальнодоступний міський стадіон, як, наприклад, на Шопена, було б дуже доцільно збудувати, щоб могли тренуватися наші спортсмени… Чому б не зробити класну спортивну споруду, щоб можна було душ прийняти, переодягнутися. В нас купа класних спортсменів є і з бігу, і зі спортивної ходьби», – зазначив Андрій Разумовський.


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Теги: Разумовський, Центральний парк, стадіон
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