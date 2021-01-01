Луцький депутат переконаний, що біля центрального парку повинен бути сучасний стадіон

Андрій Разумовський вважає, що біля Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки не вистачає стадіону, адже у місті багато людей займаються спортом.



Про це стало відомо із програми «Позиція» на



За його словами, дамби, яку нещодавно оновили, не достатньо.

«Я час від часу бігаю. Мені дуже подобається дамба, але вона має 900 метрів. Дасть Бог, вона продовжиться до Тещиного язика і буде хоча би 2 кілометри», – каже обранець.



«Але загальнодоступний міський стадіон, як, наприклад, на Шопена, було б дуже доцільно збудувати, щоб могли тренуватися наші спортсмени… Чому б не зробити класну спортивну споруду, щоб можна було душ прийняти, переодягнутися. В нас купа класних спортсменів є і з бігу, і зі спортивної ходьби», – зазначив Андрій Разумовський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської ради, бізнесменвважає, що біля Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки не вистачає стадіону, адже у місті багато людей займаються спортом.Про це стало відомо із програми «Позиція» на 12 каналі 27 травня.За його словами, дамби, яку нещодавно оновили, не достатньо.«Я час від часу бігаю. Мені дуже подобається дамба, але вона має 900 метрів. Дасть Бог, вона продовжиться до Тещиного язика і буде хоча би 2 кілометри», – каже обранець.«Але загальнодоступний міський стадіон, як, наприклад, на Шопена, було б дуже доцільно збудувати, щоб могли тренуватися наші спортсмени… Чому б не зробити класну спортивну споруду, щоб можна було душ прийняти, переодягнутися. В нас купа класних спортсменів є і з бігу, і зі спортивної ходьби», – зазначив Андрій Разумовський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію