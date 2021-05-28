Білорусь ввела індивідуальні ліцензії для імпорту українських товарів
Сьогодні, 08:21
Білорусь запровадила на 6 місяців режим індивідуального ліцензування для імпорту низки українських товарів.
Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка у Facebook, пише Українська правда.
«За оперативною інформацією, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки Українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі», - написав чиновник.
За даними Качки, таке рішення Рада міністрів Білорусі затвердила від 26 травня. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації.
Торговий представник України заявив, що такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними, бо режим індивідуального ліцензування означає «ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі».
Він додав, що наразі Кабмін проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.
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Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка у Facebook, пише Українська правда.
«За оперативною інформацією, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки Українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі», - написав чиновник.
За даними Качки, таке рішення Рада міністрів Білорусі затвердила від 26 травня. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації.
Торговий представник України заявив, що такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними, бо режим індивідуального ліцензування означає «ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі».
Він додав, що наразі Кабмін проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.
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