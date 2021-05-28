Білорусь ввела індивідуальні ліцензії для імпорту українських товарів





Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка у Facebook, пише



«За оперативною інформацією, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки Українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі», - написав чиновник.



За даними Качки, таке рішення Рада міністрів Білорусі затвердила від 26 травня. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації.



Торговий представник України заявив, що такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними, бо режим індивідуального ліцензування означає «ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі».



Він додав, що наразі Кабмін проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Білорусь запровадила на 6 місяців режим індивідуального ліцензування для імпорту низки українських товарів.Про це повідомив торговий представник Україниу Facebook, пише Українська правда «За оперативною інформацією, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки Українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі», - написав чиновник.За даними Качки, таке рішення Рада міністрів Білорусі затвердила від 26 травня. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації.Торговий представник України заявив, що такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними, бо режим індивідуального ліцензування означає «ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі».Він додав, що наразі Кабмін проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.

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