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Знаменитого ексфутболіста збірної України, лучанина затримали п'яним за кермом.ВІДЕО

Знаменитого ексфутболіста збірної України, лучанина затримали п'яним за кермом.ВІДЕО
Ввечері 28 травня в Печерському районі Києва, на бульварі Лесі Українки, патрульна поліція зупинила дорогу іномарку, де сидів напідпитку екс-футболіст «Шахтаря» та збірної України з футболу В'ячеслав Шевчук.

Про це повідомляє Уніан.

Колишній лівий захисник «гірників» мав всі ознаки алкогольного сп'яніння, але тест на вміст алкоголю у крові він проходити відмовився. Окрім цього, Шевчук показував зухвалу поведінку: він штовхав співробітників правоохоронних органів та кричав «Дай попісяти».

Працівники поліції затримали Шевчука та повезли у відділок.
Судячи з усього, В'ячеслав повертався додому з НСК «Олімпійський», де був захід присвячений представленню фотокниги до 85-річчя «Шахтаря2 та прем'єрний показ документального фільму 2Донецьк і його команда».


В'ячеслав Шевчук: кар'єра футболіста й тренера
- 42-річний захисник зробив собі ім'я та чудову репутацію гравця з бійцівським характером в донецькому «Шахтарі». Шевчук захищав кольори «гірників» з 2005 по 2016 рік.
- З донеччанами Слава 7 разів ставав чемпіоном України, а також 5 разів брав Кубок країни. Також він має три Суперкубки України та перемогу в Кубку УЄФА в сезоні 2008/2009.
- Шевчук спробував себе тренером, але довго не протримався. У сезоні 2018/19 Слава очолював «Олімпік», а потім повернувся працювати експертом на телебачення.



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Теги: В'ячеслав Шевчук, п'яним за кермом, поліція
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У батька було три сини :два розумних і футболіст!
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