Знаменитого ексфутболіста збірної України, лучанина затримали п'яним за кермом.ВІДЕО

В'ячеслав Шевчук.



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Колишній лівий захисник «гірників» мав всі ознаки алкогольного сп'яніння, але тест на вміст алкоголю у крові він проходити відмовився. Окрім цього, Шевчук показував зухвалу поведінку: він штовхав співробітників правоохоронних органів та кричав «Дай попісяти».



Працівники поліції затримали Шевчука та повезли у відділок.

Судячи з усього, В'ячеслав повертався додому з НСК «Олімпійський», де був захід присвячений представленню фотокниги до 85-річчя «Шахтаря2 та прем'єрний показ документального фільму 2Донецьк і його команда».





В'ячеслав Шевчук: кар'єра футболіста й тренера

- 42-річний захисник зробив собі ім'я та чудову репутацію гравця з бійцівським характером в донецькому «Шахтарі». Шевчук захищав кольори «гірників» з 2005 по 2016 рік.

- З донеччанами Слава 7 разів ставав чемпіоном України, а також 5 разів брав Кубок країни. Також він має три Суперкубки України та перемогу в Кубку УЄФА в сезоні 2008/2009.

- Шевчук спробував себе тренером, але довго не протримався. У сезоні 2018/19 Слава очолював «Олімпік», а потім повернувся працювати експертом на телебачення.







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