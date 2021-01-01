COVID-19 в Україні: у п’ятницю підтвердили ще 3 тисячі нових випадків інфікування





З-поміж заражених на вірус захворіли 144 дитини та 55 медиків.

У лікарні в п’ятницю госпіталізували 1309 громадян, від ускладнень померли 156 людей, водночас 10199 за минулу добу одужали.



Методом ПЛР в п’ятницю була протестована 25401 людина, методом ІФА – 10963 особи.



З початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли, за офіційними даними, 2 199 769 громадян; з них одужали – 2 030 415, а померли – 50 388. За весь час в Україні на коронавірус протестували методом ПЛР 10 156 756 громадян.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у: Київ – 377 випадків, Дніпропетровській – 261, Львівській – 231, Київській – 197 та Запорізькій –170 – областях.



Загалом, експерти стверджують, що хвиля вірусу в країні поступово йде на спад, зокрема завдяки імунізації населення і дотримання карантинних обмежень. Але кількість інфікованих може знову збільшитися з приходом осені.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 29 травня в Україні підтвердили ще 3096 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це інформує МОЗ України.З-поміж заражених на вірус захворіли 144 дитини та 55 медиків.У лікарні в п’ятницю госпіталізували 1309 громадян, від ускладнень померли 156 людей, водночас 10199 за минулу добу одужали.Методом ПЛР в п’ятницю була протестована 25401 людина, методом ІФА – 10963 особи.З початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли, за офіційними даними, 2 199 769 громадян; з них одужали – 2 030 415, а померли – 50 388. За весь час в Україні на коронавірус протестували методом ПЛР 10 156 756 громадян.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у: Київ – 377 випадків, Дніпропетровській – 261, Львівській – 231, Київській – 197 та Запорізькій –170 – областях.Загалом, експерти стверджують, що хвиля вірусу в країні поступово йде на спад, зокрема завдяки імунізації населення і дотримання карантинних обмежень. Але кількість інфікованих може знову збільшитися з приходом осені.

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