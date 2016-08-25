У Туреччині знайшли тіло зниклої альпіністки з Одеси

Яну Кривошею знайшли мертвою біля гори Геїксіврісі.



У горах Анталії жінку шукали від початку травня.

Рятувальники припускають, що українська альпіністка загинула, впавши з прямовисних скель. Про це пише



Протягом кількох тижнів українку Яну Кривошею шукали різні команди рятувальників – як турецьких, так і українських. Але тіло вдалося знайти лише 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії.



Зі скель біля гори Геїксіврісі його зняла команда пошуково-рятувальних служб жандармерії. Після цього тіло доставили в інститут судової медицини для встановлення точних причин смерті.



Зникнення Яни Кривошеї: що відомо

• Кривошея вирушила до Анталії ще 1 травня. Наступного дня вона надіслала повідомлення, що вже підкорила вершину.

• Після цього на зв'язок альпіністка не виходила. Востаннє сигнал її телефону зафіксували за 80 кілометрів від місця зникнення.

• Згодом на пошуки жінки у Туреччину прилетів її брат. Туди прибула і група альпіністів з Одеси.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Альпіністку з Одесизнайшли мертвою біля гори Геїксіврісі.У горах Анталії жінку шукали від початку травня.Рятувальники припускають, що українська альпіністка загинула, впавши з прямовисних скель. Про це пише 24Канал Протягом кількох тижнів українку Яну Кривошею шукали різні команди рятувальників – як турецьких, так і українських. Але тіло вдалося знайти лише 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії.Зі скель біля гори Геїксіврісі його зняла команда пошуково-рятувальних служб жандармерії. Після цього тіло доставили в інститут судової медицини для встановлення точних причин смерті.• Кривошея вирушила до Анталії ще 1 травня. Наступного дня вона надіслала повідомлення, що вже підкорила вершину.• Після цього на зв'язок альпіністка не виходила. Востаннє сигнал її телефону зафіксували за 80 кілометрів від місця зникнення.• Згодом на пошуки жінки у Туреччину прилетів її брат. Туди прибула і група альпіністів з Одеси.

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