За добу COVID-19 підтвердили у 87 волинян, 6 людей померло



o м. Луцьк – 12,

o Луцький район – 6,

o Горохівський район – 1,

o Ківерцівський район – 3,

o Рожищенський район – 1,

o Володимир-Волинський район – 4,

o Іваничівський район – 1,

o Ковельський район – 31,

o Старовижівський район – 5,

o Ратнівський район – 17,

o Камінь-Каширський район – 2,

o Любешівський район – 1,

o Маневицький район – 3.



Оперативну інформація щодо епідеміологічного нагляду (спостереження) за COVID-19 станом



Усього станом на 29 травня в області зареєстровано 61 187 випадків.



Одужало – 57 004 особи (за останню добу – 84).

Летальні випадки – 1148 (за останню добу — 6: Луцький район – 1, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 1, Старовижівський район – 1, Ратнівський район — 1).



Методом ПЛР всього обстежено 241 673 особи, за минулу добу обстежено — 534 особи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстровано 87 випадків захворювання на COVID-19, з них у:o м. Луцьк – 12,o Луцький район – 6,o Горохівський район – 1,o Ківерцівський район – 3,o Рожищенський район – 1,o Володимир-Волинський район – 4,o Іваничівський район – 1,o Ковельський район – 31,o Старовижівський район – 5,o Ратнівський район – 17,o Камінь-Каширський район – 2,o Любешівський район – 1,o Маневицький район – 3.Оперативну інформація щодо епідеміологічного нагляду (спостереження) за COVID-19 станом надав Волинський обласний лабораторний центр.Усього станом на 29 травня в області зареєстровано 61 187 випадків.Одужало – 57 004 особи (за останню добу – 84).Летальні випадки – 1148 (за останню добу — 6: Луцький район – 1, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 1, Старовижівський район – 1, Ратнівський район — 1).Методом ПЛР всього обстежено 241 673 особи, за минулу добу обстежено — 534 особи.

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