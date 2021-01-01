За добу COVID-19 підтвердили у 87 волинян, 6 людей померло
Сьогодні, 10:01
За минулу добу на Волині зареєстровано 87 випадків захворювання на COVID-19, з них у:
o м. Луцьк – 12,
o Луцький район – 6,
o Горохівський район – 1,
o Ківерцівський район – 3,
o Рожищенський район – 1,
o Володимир-Волинський район – 4,
o Іваничівський район – 1,
o Ковельський район – 31,
o Старовижівський район – 5,
o Ратнівський район – 17,
o Камінь-Каширський район – 2,
o Любешівський район – 1,
o Маневицький район – 3.
Оперативну інформація щодо епідеміологічного нагляду (спостереження) за COVID-19 станом надав Волинський обласний лабораторний центр.
Усього станом на 29 травня в області зареєстровано 61 187 випадків.
Одужало – 57 004 особи (за останню добу – 84).
Летальні випадки – 1148 (за останню добу — 6: Луцький район – 1, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 1, Старовижівський район – 1, Ратнівський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежено 241 673 особи, за минулу добу обстежено — 534 особи.
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o м. Луцьк – 12,
o Луцький район – 6,
o Горохівський район – 1,
o Ківерцівський район – 3,
o Рожищенський район – 1,
o Володимир-Волинський район – 4,
o Іваничівський район – 1,
o Ковельський район – 31,
o Старовижівський район – 5,
o Ратнівський район – 17,
o Камінь-Каширський район – 2,
o Любешівський район – 1,
o Маневицький район – 3.
Оперативну інформація щодо епідеміологічного нагляду (спостереження) за COVID-19 станом надав Волинський обласний лабораторний центр.
Усього станом на 29 травня в області зареєстровано 61 187 випадків.
Одужало – 57 004 особи (за останню добу – 84).
Летальні випадки – 1148 (за останню добу — 6: Луцький район – 1, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 1, Старовижівський район – 1, Ратнівський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежено 241 673 особи, за минулу добу обстежено — 534 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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