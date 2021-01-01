вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За добу COVID-19 підтвердили у 87 волинян, 6 людей померло

За добу COVID-19 підтвердили у 87 волинян, 6 людей померло
За минулу добу на Волині зареєстровано 87 випадків захворювання на COVID-19, з них у:
o м. Луцьк – 12,
o Луцький район – 6,
o Горохівський район – 1,
o Ківерцівський район – 3,
o Рожищенський район – 1,
o Володимир-Волинський район – 4,
o Іваничівський район – 1,
o Ковельський район – 31,
o Старовижівський район – 5,
o Ратнівський район – 17,
o Камінь-Каширський район – 2,
o Любешівський район – 1,
o Маневицький район – 3.

Оперативну інформація щодо епідеміологічного нагляду (спостереження) за COVID-19 станом надав Волинський обласний лабораторний центр.

Усього станом на 29 травня в області зареєстровано 61 187 випадків.

Одужало – 57 004 особи (за останню добу – 84).
Летальні випадки – 1148 (за останню добу — 6: Луцький район – 1, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 1, Старовижівський район – 1, Ратнівський район — 1).

Методом ПЛР всього обстежено 241 673 особи, за минулу добу обстежено — 534 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: статистика, коронавірус, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Івано-Франківську на смітнику знайшли новонароджене немовля
Сьогодні, 10:28
Курс валют у Луцьку на 29 травня
Сьогодні, 10:18
За добу COVID-19 підтвердили у 87 волинян, 6 людей померло
Сьогодні, 10:01
У Туреччині знайшли тіло зниклої альпіністки з Одеси
Сьогодні, 09:54
COVID-19 в Україні: у п’ятницю підтвердили ще 3 тисячі нових випадків інфікування
Сьогодні, 09:02
Схожі новини
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію з захворюваністю за минулу добу Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію з захворюваністю за минулу добу
26 травень, 09:22
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
25 травень, 09:37
Сім смертей та 160 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу Сім смертей та 160 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
22 травень, 09:52
170 нових і 8 летальних випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу 170 нових і 8 летальних випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
21 травень, 09:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До відомого луцького скульптора завітав босоногий «Громадянин світу». ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
 0
В Івано-Франківську на смітнику знайшли новонароджене немовля
Сьогодні, 10:28
 0
Курс валют у Луцьку на 29 травня
Сьогодні, 10:18
 0
За добу COVID-19 підтвердили у 87 волинян, 6 людей померло
Сьогодні, 10:01
 0
У Туреччині знайшли тіло зниклої альпіністки з Одеси
Сьогодні, 09:54
 0
Медіа
відео
1/8