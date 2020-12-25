Курс валют у Луцьку на 29 травня





Євро при купівлі становить – 33.35, продажі – 33.40.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.43.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 29 травня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 27.42, а продаж – 27.45.Євро при купівлі становить – 33.35, продажі – 33.40.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.43.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію