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Курс валют у Луцьку на 29 травня

Курс валют у Луцьку на 29 травня
Курс долара у Луцьку станом на 29 травня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 27.42, а продаж – 27.45.

Євро при купівлі становить – 33.35, продажі – 33.40.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.43.

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Теги: курс валют, Луцьк
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