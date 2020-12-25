Курс валют у Луцьку на 29 травня
Сьогодні, 10:18
Курс долара у Луцьку станом на 29 травня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 27.42, а продаж – 27.45.
Євро при купівлі становить – 33.35, продажі – 33.40.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.43.
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Євро при купівлі становить – 33.35, продажі – 33.40.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.43.
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