В Івано-Франківську на смітнику знайшли новонароджене немовля





Малюка з переохолодженням госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню, наразі за його життя борються медики, повідомляє



«Зі слів очевидців, це новонароджений хлопчик - з пуповиною. Немовля було в одязі й загорнуте в пакет», - йдеться в повідомленні.



Як розповіли в прес-службі поліції Івано-Франківщини, дитину знайшли близько 17:50 28 травня на вулиці Сухомлинського. Перехожий почув плач дитини і негайно повідомив відповідні служби. Наразі поліцейські шукають матір, яка залишила немовля.



За словами керівника обласного центру екстреної медичної допомоги Мирона Матейка, медики швидкої надали допомогу та підтримували життєдіяльність новонародженої дитинки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Івано-Франківську випадковий перехожий знайшов у смітнику новонароджену дитину.Малюка з переохолодженням госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню, наразі за його життя борються медики, повідомляє УНІАН. «Зі слів очевидців, це новонароджений хлопчик - з пуповиною. Немовля було в одязі й загорнуте в пакет», - йдеться в повідомленні.Як розповіли в прес-службі поліції Івано-Франківщини, дитину знайшли близько 17:50 28 травня на вулиці Сухомлинського. Перехожий почув плач дитини і негайно повідомив відповідні служби. Наразі поліцейські шукають матір, яка залишила немовля.За словами керівника обласного центру екстреної медичної допомоги, медики швидкої надали допомогу та підтримували життєдіяльність новонародженої дитинки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію