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В Івано-Франківську на смітнику знайшли новонароджене немовля

В Івано-Франківську на смітнику знайшли новонароджене немовля
В Івано-Франківську випадковий перехожий знайшов у смітнику новонароджену дитину.

Малюка з переохолодженням госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню, наразі за його життя борються медики, повідомляє УНІАН.

«Зі слів очевидців, це новонароджений хлопчик - з пуповиною. Немовля було в одязі й загорнуте в пакет», - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в прес-службі поліції Івано-Франківщини, дитину знайшли близько 17:50 28 травня на вулиці Сухомлинського. Перехожий почув плач дитини і негайно повідомив відповідні служби. Наразі поліцейські шукають матір, яка залишила немовля.

За словами керівника обласного центру екстреної медичної допомоги Мирона Матейка, медики швидкої надали допомогу та підтримували життєдіяльність новонародженої дитинки.


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Теги: немовля, знайшли у смітнику, поліція, Івано-Франківськ
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