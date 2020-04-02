До відомого луцького скульптора завітав босоногий «Громадянин світу». ВІДЕО

Миколи Голованя вчора, 28 травня, разом із своєю дружиною-індіанкою дійшов 71-річний босоногий турист Володимир Несін, який пішки відвідав 100 країн.



Про це повідомив поет і волонтер Микола Більшевич на своїй фейсбук-сторінці, пише



«Володимир Нєсін з дружиною індіанкою на 25-му році ходьби босоніж та 150-й тисячі кілометрів дійшов до людини, яка стільки ж виходила в своєму будинку», – йдеться у дописі.



У 1999 році будучи в Австралії отримав паспорт «Громадянин світу».

За словами подорожнього, далі планував піти в Білорусію, але через тимчасове призупинення перетинання кордону, плани доведеться змінити.



Що відомо про мандрівника

Володимир Несін народився в Білорусії. Незабаром його батьки переїхали в Казахстан, де він прожив до 27 років. Згодом разом з дружиною і дочкою переїхав на північ Росії. За 11 років проживання там під час відпусток разом із сім'єю, друзями та учнями ходив в гірські походи і таким чином побував майже в усіх республіках СРСР.



Володимир Несін рік працював учителем фізкультури. Під час літніх канікул Володимир Петрович організовував для своїх учнів походи по Сахаліну, Курильських островів, в Казахстан. Коли загальний трудовий стаж склав 25 років, почав подорожувати за межами колишнього Радянського союзу, пересуваючись в основному пішки.



У 1999 році будучи в Австралії отримав паспорт «Громадянин світу». На сьогоднішній день пішки пройдено понад 100 країн світу.



На основі власного досіду чоловік написав книгу «Босоніж по 100 країнах п'яти континетів» та «Записки босоногого мандрівника».







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