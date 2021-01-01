Мільйон українців прищепили першою дозою від COVID-19

З початку кампанії вакцинації дві дози отримали майже 124 тисячі осіб. Всього в Україні зробили 1 132 821 щеплення.В Україні за минулу добу провели 16 815 вакцинацій від коронавірусу COVID-19. Це на 522 більше від вчорашнього показника. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в суботу, 29 травня.Першу дозу отримали 9 785 осіб, ще 7 030 - були щеплені повторно. У п'ятницю в країні працювали 273 мобільні бригади і 354 пункти вакцинації.Напередодні найактивніше першою дозою прищеплювали в Дніпропетровській області (2 492), Миколаївській області (883) і Києві (856). Найбільш повільні темпи в Тернопільській (22), Житомирській (34) та Хмельницькій (42) області.Всього від початку кампанії вакцинації в Україні вакцину отримали 1 008 857 осіб. При цьому дві дози отримали - 123 964. Всього проведено 1 132 821 щеплення.Станом на 29 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 599 777 осіб.