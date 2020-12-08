вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі відкриття дискотеки закінчилося масовим дебошем молоді.ВІДЕО

У Володимирі відкриття дискотеки закінчилося масовим дебошем молоді.ВІДЕО
29-го травня вночі біля закладу «Золота підкова» на вулиці Зимнівській у Володимирі стався конфлікт між молоддю, яка не хотіла покидати дискотеку, та правоохоронцями.

Як розповіли БУГу свідки події, поліцію викликали сусіди через гучну музику. Кажуть, відбувалося відкриття нічного клубу у закладі.

Відвідувачі дискотеки не захотіли пропускати поліцейських. На відео видно, як обступили поліцейське авто.

У коментарі БУГу начальник Володимир-Волинського відділу поліції Василь Майданюк розповів, що за фактом подій розпочато кримінальне провадження за статтею 296 ККУ.

“До закладу викликали поліцію через гучну музику вночі. Після 24:00 він мав бути вже зачинений. Приїхавши на місце, працівники поліції зробили зауваження та припинили роботу закладу”, – зазначив керівник поліції.

Додав, що також складено протоколи за ст. 44-3 КУпАП – порушення карантинних обмежень.

Матеріали справи будуть вивчатися та будуть встановлювати усіх учасників події.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дебош, Володимир, поліція, Золота підкова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі відкриття дискотеки закінчилося масовим дебошем молоді.ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
До відомого луцького скульптора завітав босоногий «Громадянин світу». ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
В Івано-Франківську на смітнику знайшли новонароджене немовля
Сьогодні, 10:28
Курс валют у Луцьку на 29 травня
Сьогодні, 10:18
За добу COVID-19 підтвердили у 87 волинян, 6 людей померло
Сьогодні, 10:01
Схожі новини
На Волині зупинили бус з понад 200 коробками безакцизного алкоголю На Волині зупинили бус з понад 200 коробками безакцизного алкоголю
12 березень, 11:26
Волинські поліцейські затримали трьох п'яних водіїв Волинські поліцейські затримали трьох п'яних водіїв
20 січень, 18:05
На Волині поліцейські затримали п'яного водія на «мерсі» На Волині поліцейські затримали п'яного водія на «мерсі»
14 січень, 16:29
На Волині не розминулися Volkswagen та Mercedes На Волині не розминулися Volkswagen та Mercedes
08 грудень, 2020, 17:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі відкриття дискотеки закінчилося масовим дебошем молоді.ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
 0
До відомого луцького скульптора завітав босоногий «Громадянин світу». ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
 0
В Івано-Франківську на смітнику знайшли новонароджене немовля
Сьогодні, 10:28
 0
Курс валют у Луцьку на 29 травня
Сьогодні, 10:18
 0
За добу COVID-19 підтвердили у 87 волинян, 6 людей померло
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8