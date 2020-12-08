У Володимирі відкриття дискотеки закінчилося масовим дебошем молоді.ВІДЕО





Як розповіли



Відвідувачі дискотеки не захотіли пропускати поліцейських. На відео видно, як обступили поліцейське авто.



У коментарі БУГу начальник Володимир-Волинського відділу поліції Василь Майданюк розповів, що за фактом подій розпочато кримінальне провадження за статтею 296 ККУ.



“До закладу викликали поліцію через гучну музику вночі. Після 24:00 він мав бути вже зачинений. Приїхавши на місце, працівники поліції зробили зауваження та припинили роботу закладу”, – зазначив керівник поліції.



Додав, що також складено протоколи за ст. 44-3 КУпАП – порушення карантинних обмежень.



Матеріали справи будуть вивчатися та будуть встановлювати усіх учасників події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-го травня вночі біля закладу «Золота підкова» на вулиці Зимнівській у Володимирі стався конфлікт між молоддю, яка не хотіла покидати дискотеку, та правоохоронцями.Як розповіли БУГу свідки події, поліцію викликали сусіди через гучну музику. Кажуть, відбувалося відкриття нічного клубу у закладі.Відвідувачі дискотеки не захотіли пропускати поліцейських. На відео видно, як обступили поліцейське авто.У коментарі БУГу начальник Володимир-Волинського відділу поліціїрозповів, що за фактом подій розпочато кримінальне провадження за статтею 296 ККУ.“До закладу викликали поліцію через гучну музику вночі. Після 24:00 він мав бути вже зачинений. Приїхавши на місце, працівники поліції зробили зауваження та припинили роботу закладу”, – зазначив керівник поліції.Додав, що також складено протоколи за ст. 44-3 КУпАП – порушення карантинних обмежень.Матеріали справи будуть вивчатися та будуть встановлювати усіх учасників події.

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