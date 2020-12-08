У Володимирі відкриття дискотеки закінчилося масовим дебошем молоді.ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
29-го травня вночі біля закладу «Золота підкова» на вулиці Зимнівській у Володимирі стався конфлікт між молоддю, яка не хотіла покидати дискотеку, та правоохоронцями.
Як розповіли БУГу свідки події, поліцію викликали сусіди через гучну музику. Кажуть, відбувалося відкриття нічного клубу у закладі.
Відвідувачі дискотеки не захотіли пропускати поліцейських. На відео видно, як обступили поліцейське авто.
У коментарі БУГу начальник Володимир-Волинського відділу поліції Василь Майданюк розповів, що за фактом подій розпочато кримінальне провадження за статтею 296 ККУ.
“До закладу викликали поліцію через гучну музику вночі. Після 24:00 він мав бути вже зачинений. Приїхавши на місце, працівники поліції зробили зауваження та припинили роботу закладу”, – зазначив керівник поліції.
Додав, що також складено протоколи за ст. 44-3 КУпАП – порушення карантинних обмежень.
Матеріали справи будуть вивчатися та будуть встановлювати усіх учасників події.
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Як розповіли БУГу свідки події, поліцію викликали сусіди через гучну музику. Кажуть, відбувалося відкриття нічного клубу у закладі.
Відвідувачі дискотеки не захотіли пропускати поліцейських. На відео видно, як обступили поліцейське авто.
У коментарі БУГу начальник Володимир-Волинського відділу поліції Василь Майданюк розповів, що за фактом подій розпочато кримінальне провадження за статтею 296 ККУ.
“До закладу викликали поліцію через гучну музику вночі. Після 24:00 він мав бути вже зачинений. Приїхавши на місце, працівники поліції зробили зауваження та припинили роботу закладу”, – зазначив керівник поліції.
Додав, що також складено протоколи за ст. 44-3 КУпАП – порушення карантинних обмежень.
Матеріали справи будуть вивчатися та будуть встановлювати усіх учасників події.
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