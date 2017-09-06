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Камерний оркестр та хор, театралізована історія кафедрального костелу: у Луцьку стартував арт-променад. ФОТО

Камерний оркестр та хор, театралізована історія кафедрального костелу: у Луцьку стартував арт-променад. ФОТО
28 травня біля кафедрального костелу святих Апостолів Петра і Павла, урочисто розпочався арт-променад «Так звучить Луцьк».

Для лучан та гостей міста тут грали камерний оркестр «Кантабіле» та архієрейський хор «Оранта». Разом із акторами театру-студії «Гармидер» вони оживили дух давніх мурів костелу та монастирю єзуїтів, розказали історію цього місця.

Як повідомляє пресслужба Луцької міської ради, «Арт-променад «Так звучить Луцьк» - особлива подія для міста. Адже Луцьк звучить неймовірно, чарівно, унікально.

«Сьогодні ми маємо унікальну можливість використати міські локації для організації справжньої сцени із залученням навколишніх споруд, що стали живою декорацією. Для нас тут виступили виконавці високого рівня – велике вам спасибі!

На цих кілька днів наше місто матиме особливий лейтмотив, звучатиме різними мелодіями та настроями, запрошуємо вас до усіх локацій», - привітала присутніх заступник міського голови Ірина Чебелюк.

Арт-променад «Так звучить Луцьк» триватиме протягом трьох днів, з 28 по 30 травня. До нього залучено значну кількість луцьких музикантів, музичних колективів, артистів та акторів, а саме: камерний оркестр “Кантабіле”; архієрейський хор “Оранта”; вокальний чоловічий квартет “Luciano”; співачку і композиторку Тетяну Ціхоцьку; симфонічний оркестр, струнний квартет “Infinity” і ансамбль скрипалів Волинського фахового коледжу культури і мистецтв ім. І. Стравінського; театр-студію «Гармидер» та багато-багато інших талановитих фахівців.

29 травня він відбуватиметься у Прилуцькому, поруч із залишками маєтку Габрієлі Запольської. Початок о 16.00 (доїзд маршрутним таксі №19).

30 травня променад розпочнеться о 18.00 та пройде за такими локаціями:
Локація 1. Луцька тюрма (вул. Кафедральна, 16).
Локація 2. Берег р. Стир (вул. Драгоманова, 41).
Локація 3. Домініканський монастир (вул. Драгоманова, 26).
Локація 4. Башта князів Чорторийських (вхід з вулиці Драгоманова, 27а).
Локація 5. Площа перед Луцьким замком (вул. Кафедральна, 1А).


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Теги: арт-променад, Так звучить Луцьк, костел, Оранта, Кантабіле, Гармидер
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