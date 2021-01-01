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Зеленський підписав закон, який дозволяє ФОП займатися готельним бізнесом

Зеленський підписав закон, який дозволяє ФОП займатися готельним бізнесом
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг" № 1441-IX, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021 року.

"Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні та, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму. Серед іншого закон дозволяє фізичним особам – підприємцям надавати готельні послуги", - йдеться у повідомленні.

Також документ надає право не лише власникам, а й користувачам подавати заяву про встановлення об’єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, заклади харчування, курортні заклади тощо.

Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності, - зазначають у повідомленні.

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Теги: Зеленський, Закон, ФОПи, готельний бізнес
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