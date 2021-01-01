Зеленський підписав закон, який дозволяє ФОП займатися готельним бізнесом

Володимир Зеленський підписав закон щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг.

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Президент підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг" № 1441-IX, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021 року.



"Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні та, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму. Серед іншого закон дозволяє фізичним особам – підприємцям надавати готельні послуги", - йдеться у повідомленні.



Також документ надає право не лише власникам, а й користувачам подавати заяву про встановлення об’єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, заклади харчування, курортні заклади тощо.



Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності, - зазначають у повідомленні.



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